CHAUMET Bee My Love系列新品鑑賞會

Bee My Love是法國皇室珠寶品牌CHAUMET深受歡迎的經典之一。該系列設計完整體現了品牌創作的三大元素：皇室、情感與自然主義。Bee My Love的創作起點是蜜蜂，以大自然為靈感的自然主義設計中，早就可見各種蜜蜂飛舞的相關設計；蜜蜂也是法國皇室拿破崙家族的家徽，而蜜蜂忠誠守護蜂巢的意象，也使得Bee My Love成為許多新世代新人表達情感的首選。

CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖／CHAUMET提供

2023年，Bee My Love系列推出玫瑰金與較為寬版的新作品，更為中性的設計，也讓混搭穿戴增添更豐富的可能。系列設計延續2011年以來經典的蜂巢六角形結構，18K玫瑰金作品，每一個金屬六角蜂巢都經Chaumet匠師精心拋光，以確保每個六角形擁有勻稱的銳角，澄亮如鏡，與鑲嵌鑽石的六角形元素相互映照。

CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖／CHAUMET提供