CHAUMET Bee My Love系列新品鑑賞會

Bee My Love是法國皇室珠寶品牌CHAUMET深受歡迎的經典之一。該系列設計完整體現了品牌創作的三大元素:皇室、情感與自然主義。Bee My Love的創作起點是蜜蜂,以大自然為靈感的自然主義設計中,早就可見各種蜜蜂飛舞的相關設計;蜜蜂也是法國皇室拿破崙家族的家徽,而蜜蜂忠誠守護蜂巢的意象,也使得Bee My Love成為許多新世代新人表達情感的首選。

CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖/CHAUMET提供

2023年,Bee My Love系列推出玫瑰金與較為寬版的新作品,更為中性的設計,也讓混搭穿戴增添更豐富的可能。系列設計延續2011年以來經典的蜂巢六角形結構,18K玫瑰金作品,每一個金屬六角蜂巢都經Chaumet匠師精心拋光,以確保每個六角形擁有勻稱的銳角,澄亮如鏡,與鑲嵌鑽石的六角形元素相互映照。

