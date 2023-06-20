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CHAUMET Bee My Love系列新品鑑賞會

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖／CHAUMET提供
CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖／CHAUMET提供

Bee My Love是法國皇室珠寶品牌CHAUMET深受歡迎的經典之一。該系列設計完整體現了品牌創作的三大元素：皇室、情感與自然主義。Bee My Love的創作起點是蜜蜂，以大自然為靈感的自然主義設計中，早就可見各種蜜蜂飛舞的相關設計；蜜蜂也是法國皇室拿破崙家族的家徽，而蜜蜂忠誠守護蜂巢的意象，也使得Bee My Love成為許多新世代新人表達情感的首選。

CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖／CHAUMET提供
CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖／CHAUMET提供

2023年，Bee My Love系列推出玫瑰金與較為寬版的新作品，更為中性的設計，也讓混搭穿戴增添更豐富的可能。系列設計延續2011年以來經典的蜂巢六角形結構，18K玫瑰金作品，每一個金屬六角蜂巢都經Chaumet匠師精心拋光，以確保每個六角形擁有勻稱的銳角，澄亮如鏡，與鑲嵌鑽石的六角形元素相互映照。

CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖／CHAUMET提供
CHAUMET於台北發表Bee My Love新品舉辦鑑賞會。圖／CHAUMET提供

不論是戒指或鍊墜，寬版新品都強化了個性特質。焦點之作為全新推出的18K玫瑰金鑽石頸鍊與開口式手鐲，每個金屬六角蜂巢都經過個別金屬鉸接處理，形成柔軟靈活的金屬鍊帶，可與身體線條完美貼合，宛如第二層肌膚；全新推出的圈式耳環，同時推出18K玫瑰金與18K白金半鋪鑲鑽石款。

CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑽石手鐲，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金圈式耳環。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金圈式耳環。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K黃金鑽石耳環，鑲嵌1顆Taille Impératrice切割鑽石（重0.50克拉），以及明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K黃金鑽石耳環，鑲嵌1顆Taille Impératrice切割鑽石（重0.50克拉），以及明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供

鑽石 珠寶

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