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旅遊行程回饋放大3次 快點卡綁LINE Pay最高回饋4.5%再送50點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
端午出遊訂行程，快點卡綁LINE Pay最高回饋4.5%再享50點超划算。圖／LINE Bank提供
端午出遊訂行程，快點卡綁LINE Pay最高回饋4.5%再享50點超划算。圖／LINE Bank提供

迎接端午連假4天，還有緊接著即將到來的暑假旅遊需求，LINE Bank列出國內3大旅行社燦星、東南、山富旅遊及旅遊旅遊平台KKday優惠，用「快點卡」並完成LINE Pay綁定，購買旅遊行程、訂票、訂房時，除能享有LINE Bank一般消費與LINE Pay加碼回饋，更能享受LINE Pay和Visa活動優惠，刷卡滿額回饋點數4%，合計最高享4.5%再加碼50點，回饋「放大三次」，消費回饋更有感。

看準旅行社一站購足的優勢，攜手燦星、東南、山富旅遊網站，以LINE Pay綁定「快點卡」消費，即日起至7月15日前，單筆滿20,000元享LINE POINTS 4%回饋，每LINE Pay帳號最高可拿1,000點，再加上LINE Bank「快點卡」一般消費0.5%回饋，合計最高享4.5%，週五到週日權益切換至「快點隨手Pay」付款滿千，還能再拿50點。除了訂機票、住宿，擁有眾多旅遊體驗行程的KKday，於9月30日前每週三以快點卡於KKday APP或KKday網站購買日韓旅遊商品，單筆消費滿1,000元並輸入當月指定優惠活動碼，即可享有9折優惠，最高折抵200元。

LINE Bank快點卡現正祭出「快點隨手Pay」優惠，除一般消費基本回饋0.5%且回饋無上限以外，週五至週日每日10:00～24:00，擇一使用LINE Pay或街口支付綁定付款，享單筆滿千送LINE POINTS 50點。用戶可至LINE Bank服務當中的「我的卡片」，點選「卡片優惠」，即可切換權益至「快點隨手Pay」享受回饋。

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