快訊

水獺控必載！9款限時免費LINE貼圖 狂用撒嬌話術「人家想要這個」送愛人

幫司法院重懲石木欽！李伯道涉性騷竟可退休 司法院回應了

明年上路！教育部一年砸150億補貼 私校生學費年減2.5萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精品新面孔！泰容代言LOEWE 「黑幫少爺」CP牽手DIOR

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR與LOEWE分別宣佈宣布泰國男星APO、MILE與韓星泰容出任全新品牌大使。圖／DIOR、LOEWE提供
DIOR與LOEWE分別宣佈宣布泰國男星APO、MILE與韓星泰容出任全新品牌大使。圖／DIOR、LOEWE提供

精品品牌透過高知名度、形象相契合的藝人擔任品牌大使，在社群上還能針對粉絲發揮影響力，擴展雙方知名度，是近年來愈來愈普遍的現象。DIOR宣布，在亞洲超人氣BL泰劇「黑幫少爺愛上我」中擔任男主角的Nattawin Wattanagitiphat （Apo，漢名陳立波）與Phakphum Romsaithong（Mile，漢名張澤毅）成為全新品牌大使。Apo去年底曾為DIOR台北101旗艦店重新開幕來台站台，引起粉絲瘋狂追星，親切和善的作風備受好評。

而西班牙品牌羅威（LOEWE）則是宣布韓國人氣歌手泰容（TAEYONG）擔任全球品牌大使。 泰容2016年以男團NCT成員身份出道後以全方位藝人方向邁進，目前身兼NCT、NCT 127及NCT U分隊成員。唱跳均優的他，今年6月推出首張個人專輯「SHALALA」，身兼作曲作詞，不僅在31個地區摘下iTunes專輯榜第一名、 全球iTunes專輯榜第一名，同名主打歌也在單曲榜上表現亮眼。品牌也宣布個人穿搭風格備受好評的他即將出席本週末在巴黎舉行的2024春夏男裝系列時裝秀。

LOEWE宣布泰容擔任全球品牌大使。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布泰容擔任全球品牌大使。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布泰容擔任全球品牌大使。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布泰容擔任全球品牌大使。圖／LOEWE提供
DIOR宣布泰國男星（左）APO與（右）MILE出任全新品牌大使。圖／DIOR提供
DIOR宣布泰國男星（左）APO與（右）MILE出任全新品牌大使。圖／DIOR提供
LOEWE宣布泰容擔任全球品牌大使。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布泰容擔任全球品牌大使。圖／LOEWE提供
DIOR宣布泰國男星Nattawin Wattanagitiphat （Apo）出任全新品牌大使。圖／DIOR提供
DIOR宣布泰國男星Nattawin Wattanagitiphat （Apo）出任全新品牌大使。圖／DIOR提供
LOEWE宣布泰容擔任全球品牌大使。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布泰容擔任全球品牌大使。圖／LOEWE提供
DIOR宣布泰國男星Phakphum Romsaithong（Mile）出任全新品牌大使。圖／DIOR提供
DIOR宣布泰國男星Phakphum Romsaithong（Mile）出任全新品牌大使。圖／DIOR提供

品牌 粉絲 社群

延伸閱讀

楊紫瓊賞DIOR年度高級珠寶 凍齡完勝南韓花滑女王

玫瑰控秒瘋狂！迪奧推玫瑰沐浴三步驟 飄出迷人花香

Jisoo、珍妮佛倫羅斯風格美照 本色演繹DIOR新包

Jisoo機場穿搭最新愛包 C'est Dior水桶包解密！

相關新聞

遠百超級年中慶夏季採購應援 百貨服飾滿5000送500

百貨年中慶陸續開打，遠東百貨「超級年中慶」也來啦，6月21日起至7月6日推出買千送百、刷卡滿額贈等回饋，對遠百主顧客來說...

精品新面孔！泰容代言LOEWE 「黑幫少爺」CP牽手DIOR

精品品牌透過高知名度、形象相契合的藝人擔任品牌大使，在社群上還能針對粉絲發揮影響力，擴展雙方知名度，是近年來愈來愈普遍的...

冰藍色飛行表 探險與翱翔的色彩變奏

輕淺的藍色一向讓人聯想到天空，也成為飛行表款的最適切顏色，近日便有浪琴（Longines）、柏萊士（Bell & Ros...

限量日威單杯供應！三得利100週年時光之旅登場

全球日本威士忌的先驅者三得利，以非凡釀造工藝掀起高端威士忌行家收藏風潮。今年適逢山崎酒廠創立100週年，台灣三得利將於6...

TAG Heuer「黑金」勢力來襲！男神魏嘏雋搶先上手新智能表

不得不說，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的Connected智能表，做得風生水起，不斷進化，自2015年發展至今，已然成為瑞士智能穿戴裝置的領頭羊。 近期又曝光了兩款，台灣消費者最愛的配色新選擇，包括了「燦金版」和「曜黑版」，其中的金色款更有品牌大使魏嘏雋（又譯：魏河俊）搶先上手詮釋，帥氣的很！

喝啤酒抽99,000元電動輔助自行車！百威夏季贈獎起跑

美式經典啤酒品牌百威（Budweiser）以致敬美式經典復古風格為靈感 ，推出 Follow Your Heart 集點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦