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精品新面孔！泰容代言LOEWE 「黑幫少爺」CP牽手DIOR
精品品牌透過高知名度、形象相契合的藝人擔任品牌大使，在社群上還能針對粉絲發揮影響力，擴展雙方知名度，是近年來愈來愈普遍的現象。DIOR宣布，在亞洲超人氣BL泰劇「黑幫少爺愛上我」中擔任男主角的Nattawin Wattanagitiphat （Apo，漢名陳立波）與Phakphum Romsaithong（Mile，漢名張澤毅）成為全新品牌大使。Apo去年底曾為DIOR台北101旗艦店重新開幕來台站台，引起粉絲瘋狂追星，親切和善的作風備受好評。
而西班牙品牌羅威（LOEWE）則是宣布韓國人氣歌手泰容（TAEYONG）擔任全球品牌大使。 泰容2016年以男團NCT成員身份出道後以全方位藝人方向邁進，目前身兼NCT、NCT 127及NCT U分隊成員。唱跳均優的他，今年6月推出首張個人專輯「SHALALA」，身兼作曲作詞，不僅在31個地區摘下iTunes專輯榜第一名、 全球iTunes專輯榜第一名，同名主打歌也在單曲榜上表現亮眼。品牌也宣布個人穿搭風格備受好評的他即將出席本週末在巴黎舉行的2024春夏男裝系列時裝秀。
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