燒肉變火鍋！石研室×開丼「爆炒甜蔥醬燒鍋」9折開賣

主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，今夏聯合燒肉丼品牌「開丼」，將開丼壹號燒肉醬加入爆炒石頭鍋中，限時推出全新「爆炒甜蔥醬燒鍋」，並且還搭配開丼經典的「爆炒日出燒肉丼」同步登場。慶祝新品上市，活動期間消費任一鍋物，即可享丼飯加購優惠，會員還可享9折折扣。

2016年創立的石研室，主打將台灣經典料理化身為特色鍋物。本次聯名「開丼」推出的「爆炒甜蔥醬燒鍋」，即是將「燒肉」、「火鍋」兩大元素相互結合，先將洋蔥、肉片搭配「開丼壹號醬」為底的醬汁爆炒，再加入經典原湯，藉此讓湯頭增添肉香，並可依照個人喜好搭配自助吧的蔬菜。

「爆炒甜蔥醬燒鍋」自6月21日至7月5日期間限時供應，每鍋398元起。同時隨鍋附贈一碗「爆炒日出豚燒肉丼」，更能一次擁有燒肉配火鍋的樂趣。為慶祝聯名，6月21日到8月31日期間來店消費任一鍋物，即可用優惠價68元加購「爆炒日出豚燒肉丼」一份（原價78元）；6月21日至7月5日，石研室或開丼會員並可享聯名鍋物9折優惠。