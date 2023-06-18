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台灣「松屋」再+1！7月開幕新址曝光 成西門商圈第二間

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
松屋預計將再開設「台北西門武昌店」。記者陳睿中／攝影
松屋預計將再開設「台北西門武昌店」。記者陳睿中／攝影

喜歡吃日式牛丼嗎？來自日本的「松屋」，近期預計將再開設「台北西門武昌店」，目前已經進入籌備階段。若原有的「西門町店」無異動，很有可能將會是西門商圈的第二間松屋。對於想吃日式牛丼的民眾來說，未來更添便利性。

「松屋」與吉野家、すき家並列「日本三大牛丼」，主打牛肉蓋飯等餐點，是許多旅客在日本必吃的庶民小吃名單。松屋自2018年正式登台，於新光三越南西店開設全台首店。除了提供有招牌的牛肉飯之外，也還有豬肉飯、咖哩牛肉飯、漢堡排咖哩等品項，近期也曾推出過夏里亞賓漢堡排、醬蒜牛燒肉等期間限定商品。

相較於吉野家、すき家，松屋在台店數相對較少。其中全台首間的「南西店」在2021年8月結束營業，目前在台共有5間門市。不過近期松屋宣佈，將再開設「台北武昌店」，且預計於7月開幕，店址鄰近西門町捷運站。不過由於松屋現在已有「西門町店」，因此網友們也疑問「西門要開第二間？」、「西門店搬去武昌還是武昌再開一間？」另外也有其他地區的網友期待，表示「何時來台中開」、「開在桃園拜託」。

西門町 日本

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