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穿對內衣清爽迎夏！豐滿女子的高科技薄透無痕新選擇

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
EASY SHOP夏季推出Banana Pie系列IN ZERO冰絲涼感內衣，針對不同罩杯尺寸的女性提供不同程度的支撐。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP夏季推出Banana Pie系列IN ZERO冰絲涼感內衣，針對不同罩杯尺寸的女性提供不同程度的支撐。圖／EASY SHOP提供

如果穿對內衣，就能像少穿一件衣服一樣，夏季也感覺不那麼炎熱了。德國內衣品牌黛安芬（Triumph）推針對上圍豐滿的女性推出「Secret Contour塑型機密系列」，專為上圍豐滿的女性設計，採用獨特的纖型蕾絲能自然纖塑胸型、托高集中。系列提供3款選擇：纖型透氣全罩杯內衣以全罩式立體剪裁搭配輕質鋼圈，纖塑自然挺立的胸型；針對不喜歡鋼圈束縛的女性，無鋼圈纖型全罩杯內衣，以呼吸透氣罩杯打造零著感的顯瘦身形； 而無襯全罩杯內衣則以輕質鋼圈創造支撐度和安全感，穿出輕薄透氣與纖秀曲線。同時推出無痕中腰三角內褲與無痕高腰三角內褲，後側及褲邊無痕設計，輕鬆搭配各式穿著。

台灣品牌EASY SHOP推出全新Banana Pie「IN ZERO冰絲涼感內衣」，以經檢測認證涼感親膚面料製作，具強力吸濕速乾效果，不怕天氣悶熱流汗出疹；共針對3種身型尺寸推出的3種不同款式都採無鋼圈的無痕設計：背心式內衣整件無痕無縫線，以點膠軟創造支撐力適合小罩杯女性；採用前胸低V設計的內衣，則以果凍條取代鋼圈創造穩定支撐，是舒適美型首選；同時還有針對豐滿女性推出的大尺碼內衣，同樣採用無鋼圈的舒適設計，以黑科技果凍膠取代鋼圈提供整圈撐托，收胸顯瘦。EASY SHOP同時也推出最新一代數位體驗店，進一步整合線上與實體通路，導入最新直播銷售，讓習慣不同管道購買內衣的女性都能輕鬆選購，新品上市期間亦提供不同通路的多重優惠。

黛安芬塑型機密系列纖型透氣全罩杯內衣，提供氣質膚、淺紫色，C-F尺寸，2,180元。圖／黛安芬提供
黛安芬塑型機密系列纖型透氣全罩杯內衣，提供氣質膚、淺紫色，C-F尺寸，2,180元。圖／黛安芬提供
EASY SHOP Banana Pie系列IN ZERO內搭神級必備冰絲涼感大胸軟支撐無重力大尺碼內衣，瑪奇朵棕色，1280元。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP Banana Pie系列IN ZERO內搭神級必備冰絲涼感大胸軟支撐無重力大尺碼內衣，瑪奇朵棕色，1280元。圖／EASY SHOP提供
黛安芬塑型機密系列無痕中腰三角內褲，提供氣質膚、淺紫色，M-EL尺寸，680元。圖／黛安芬提供
黛安芬塑型機密系列無痕中腰三角內褲，提供氣質膚、淺紫色，M-EL尺寸，680元。圖／黛安芬提供
EASY SHOP Banana Pie系列IN ZERO內搭神級必備冰絲涼感無重力內衣，柔灰白色，990元。圖／EASY SHOP提供
EASY SHOP Banana Pie系列IN ZERO內搭神級必備冰絲涼感無重力內衣，柔灰白色，990元。圖／EASY SHOP提供
黛安芬塑型機密系列無鋼圈纖型全罩杯內衣，提供氣質膚、淺紫色，C-E尺寸，2,180元。圖／黛安芬提供
黛安芬塑型機密系列無鋼圈纖型全罩杯內衣，提供氣質膚、淺紫色，C-E尺寸，2,180元。圖／黛安芬提供
黛安芬塑型機密系列纖型無襯全罩杯內衣，提供氣質膚、淺紫色，C-E尺寸，2,180元。圖／黛安芬提供
黛安芬塑型機密系列纖型無襯全罩杯內衣，提供氣質膚、淺紫色，C-E尺寸，2,180元。圖／黛安芬提供

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