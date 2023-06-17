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momo購物網「618年中大促」破盤下殺2折起！一日限定「萬份涼夏美食滿額送」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網今年特別在「618年中大促」期間打造高雄輕軌版「momo購物列車」。圖／momo購物網提供
momo購物網今年特別在「618年中大促」期間打造高雄輕軌版「momo購物列車」。圖／momo購物網提供

年中最強618電商購物盛典邁入最高潮，尤其解封出遊潮正盛，休閒旅遊、流行服飾／鞋款、美妝保養晉升3大熱購品類。momo購物網「618年中大促」6月18日至6月21日除了主打商品破盤下殺2折起、不限金額下單抽61.8萬獎金活動持續動員，6月18日當天再加碼一日限定「組隊賺mo幣、萬份麥當勞／迷客夏／哈根達斯美食滿額送」超狂福利。

為炒熱618購物氛圍，momo購物網今年特別在「618年中大促」期間打造高雄輕軌版「momo購物列車」，即日起至6月30日於凱旋公園－愛河之心路線發車，車廂內印有琳瑯滿目的618精選夯品，眾多優惠好康一把抓。

根據momo購物網觀察，在解封出遊潮帶動下，推升今年618檔期休閒旅遊商品買氣噴發，近一週行李箱年增狂飆700%、狂銷破兩萬件。momo購物網「618年中大促」嚴選多項時下話題夯品祭出限時優惠，如「CROWN 28吋胖胖行李箱」、「new balance 373復古運動鞋」、「FitFlop夏日經典涼鞋」、「Roots Logo短袖T恤」等。

為助攻全民血拼，momo購物網今年「618年中大促」豪氣祭出「下單抽61.8萬獎金」活動，6月21日前到momo全通路不限金額下單即抽61,800元mo幣，將抽出10名。

momo購物網「618年中大促」在6月18日當天更將強勢迎來兩大重頭戲，其中「組隊賺mo幣」只要在6月18日中午12點前成功入隊，隊伍人數達5人且消費達指定門檻即享全隊最高7,500元mo幣「滿額回饋獎」，消費金額排行前3名的血拼達人另有「成團消費獎」福利；全隊刷momo卡還可額外登記搶每隊618元mo幣回饋。

6月18日當天momo購物網將祭出一日限定「萬份涼夏美食滿額送」活動，凡當天累積消費滿2,000元，即享3大人氣美食免費吃，包括限量麥當勞蜂蜜紅茶、迷客夏伯爵紅茶拿鐵、哈根達斯冰淇淋等擇一登記送，送完為止。即日起至6月21日於momo購物網單筆下單滿399元且選擇7-ELEVEN取貨，即可登記領CITY PEARL珍珠奶茶（冰／特大）一杯，每天開放1,250份，6月18日當天加碼至5,000份，送完為止。

「mo幣免費領」活動亦同步動員中，活動期間每天上午9點18分至晚上10點18分共12個時段豪撒「最高999元mo幣紅包」，每人每天限搶一次；以及「天天簽到賺mo幣」每天準時上線簽到並分享給好友，最高享50元mo幣獎勵。

6月19日至6月21日momo購物網天天再加碼1,000名「全站滿6千送300」回饋，於指定活動期間單日累積下單滿6,000元，並完成登記即享限量3% mo幣好康（上限300元），每人每天限登記一次，當日訂單限當日登記，千萬別錯過。

FitFlop夏日經典涼鞋，momo購物網6月18日限時活動價1,618元。圖／momo購物網提供
FitFlop夏日經典涼鞋，momo購物網6月18日限時活動價1,618元。圖／momo購物網提供
Google Pixel 7a，momo購物網限時活動價14,990元。圖／momo購物網提供
Google Pixel 7a，momo購物網限時活動價14,990元。圖／momo購物網提供
GARMIN VENU 2S AMOLED GPS智慧腕錶，momo購物網6月18日限時活動價8,618元。圖／momo購物網提供
GARMIN VENU 2S AMOLED GPS智慧腕錶，momo購物網6月18日限時活動價8,618元。圖／momo購物網提供
momo購物網「618年中大促」豪祭「破億回饋湊一咖」寵粉，休閒旅遊、流行服飾／鞋款、美妝保養晉升3大熱購品類。圖／momo購物網提供
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CROWN 28吋胖胖箱，momo購物網6月18日限時活動價7,168元。圖／momo購物網提供
CROWN 28吋胖胖箱，momo購物網6月18日限時活動價7,168元。圖／momo購物網提供
NEW BALANCE 373復古運動鞋－淺灰棕／奶油杏（momo購物網獨家），momo購物網6月18日限時活動價1,499元。圖／momo購物網提供
NEW BALANCE 373復古運動鞋－淺灰棕／奶油杏（momo購物網獨家），momo購物網6月18日限時活動價1,499元。圖／momo購物網提供

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