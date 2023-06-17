走跳世界／大阪3間星野飯店 一次開箱

串連起關西地區的「大阪」，一直是赴日旅遊的人氣城市，星野集團近年也在此開設多間特色飯店，帶來嶄新的住宿體驗。本次即搭上樂桃航空直飛大阪的航班，來一趟星野的新開幕飯店巡禮。

RISONARE大阪美感絕佳的「工房」，連大人們都很心動。記者陳睿中／攝影

除了台灣人熟悉的虹夕諾雅、北海道Tomamu之外，星野集團旗下還有界、RISONARE、OMO、BEB等不同的住宿品牌，各有不同的特色。其中「OMO」即是主打城市新魅力的都市觀光飯店，價格也相對親民，並會依照規模與服務內容，分為OMO3、OMO5或OMO7。至於「RISONARE」則是主打闔家同樂的度假氛圍。

RISONARE大阪的工房內，設有許多顏色、材質的物件。記者陳睿中／攝影

OMO關西機場 獨家限定周邊商品

抵達甫於2023年3月才開幕的「OMO關西機場」，飯店鄰近關西機場約10分鐘車程，並且緊鄰臨空城車站，乃是星野集團首間機場飯店。台灣民眾喜歡的「臨空PREMIUM OUTLETS」，近在步行可達的範圍之內，適合買到旅程最後一刻。對於飯店迷來說，館內也有許多獨家限定周邊可以作為紀念品。

OMO關西機場全館設有8種房型，共計700間客房，採現代化的摩登風格設計。公共空間部分，加入豐富的「航空」元素，例如大廳以飛機引擎作為設計靈感，並有飛機雕塑點綴。另還設計有大浴場，提供浴池、三溫暖的服務，讓旅客可以舒緩疲勞。位於頂樓的自助餐廳，則是被大片的落地窗環繞，視野極佳，一邊用餐，同時可欣賞大阪的海岸風光與飛機起落的景色，現場還供應大阪燒等具有在地特色的美食。

「RISONARE大阪」的「工房」，為全日本首間採用義大利「瑞吉歐教育法」的飯店空間。記者陳睿中／攝影

OMO7大阪 與環球影城合作推嚮導

相較於OMO關西機場，自2022年4月開幕、鄰近新世界的「OMO7大阪」，因外圍被綠地環繞，頗有「城市中的綠洲」的優閒氣氛。全館共計436間客房，共有8種不同房型，部分房型可直接欣賞到通天閣跟harukas。其中「井戸端客房」，宛若青年旅館與飯店的混合風格，設有中央沙發區與半開放床位，適合6名好友同行。另外，在全館的空間中，還有招財貓、阪神虎等隱藏的大阪元素，可讓玩家們細細發掘，頗有趣味。

入夜後的OMO7大阪，還會針對房客舉辦「PIKAPIKA NIGHT」活動。在大片草坪的花園廣場裡，陳列有許多大阪主題的霓虹燈，同時提供章魚燒、啤酒等輕食。賓客能夠穿著浴衣、提著小燈籠優閒地散步；同時建築物外牆也會透過大量的LED燈，施放絢爛的燈光煙火秀，帶來熱情的大阪之夜。

OMO關西機場為星野集團首間機場飯店。記者陳睿中／攝影

今年5月初，OMO7大阪更與日本環球影城合作，推出日本首支「日本環球影城認證 OMO Ranger（周邊嚮導）」。這批經由日本環球影城認證的OMO7 大阪工作人員，可以提供環球影城各式各樣的遊玩小撇步，並且還會於館內舉辦專屬講座，分享伴手禮指南、拍攝網美照最佳地點等資訊，讓民眾更能深入遊玩日本環球影城，現場並提供30款的主題配件讓粉絲們拍照打卡。由於獲得認證的OMO Ranger中，包含一名來自台灣的員工，所以旅客講中文也能通。

根據OMO Ranger的專業建議，最受遊客歡迎的「爆米花桶」可以入場時購買，這樣沿途都可以拍照，更有機會跟對應的角色互動。其他如侏羅紀世界的巨大火雞腿、超級任天堂世界的乳酪蛋糕、飄浮飲品，也都是適合拍照的人氣餐點。至於園區最常入鏡的「環球影城地球」，每轉一圈的時間是1分鐘，不僅白天可以拍，晚上還可以拍到字體發光的畫面。至於哈利波特世界的城堡，若是在夕陽時取景拍攝，色澤還會更豔麗，更添效果性。

OMO關西機場大廳設計靈感來自於飛機引擎。記者陳睿中／攝影

RISONARE大阪 讓孩童釋放創造力

若想感受不同的氛圍，2022年底開幕的「RISONARE大阪」乃是關西第一間，也是首間開在城市內的RISONARE。不同於一般的飯店，該飯店「隱藏」在大阪凱悅飯店的23、24、26、28樓，若非做足功課，恐怕第一時間也找不到。館內僅提供64間客房，並有10種房型。其中「工房客房豪華房」內，看似素雅樸實，實際上卻是提供了特製蠟筆，讓小小房客可以在玻璃、牆壁上彩繪，打造出充滿創造力與獨特性的家庭空間：天花板上更有可供攀爬的網子，趣味十足又兼具放電功能。

同時，「RISONARE大阪」最大的特色，就是為全日本首間採用義大利「瑞吉歐教育法」的飯店。此教育法著重於「共同性」與「創造性」，因此飯店特別在28樓打造占地約470平方公尺的「工房（Atelier）」，作為充滿歡樂與教育性的兒童空間。

OMO7大阪可供6人入住的「井戸端客房」，牆壁上還繪有大阪旅遊地圖。記者陳睿中／攝影

原以為工房會是充斥著螢光色塑膠玩具、可愛娃娃的兒童房，但是實際到訪後，就會對「兒童房」的定義完全改觀。此處劃分為「興趣」、「探索」、「表現」等3大區塊，又再細分為色彩、繪畫、光、造型等不同的主體。不論是空間或是硬體設備，絕佳的質感與律動感，連大人看了都會心動。

每一個主題區，都有著數以百計的物件與元素，讓孩子們可以依照個人喜好，去感受、體驗、探索各個物件的質地、關聯性、形狀，甚至研究特性，讓孩子們自主性地產生興趣與學習的過程。例如常見的色鉛筆，現場就提供500種顏色，藉此感受色相之間的差異變化。另外還有不同材質與織法的布料、各式各樣的花卉、大小不一的礦物、標本與堅果，通通等著孩子們來發掘。

自2022年4月開幕至今的OMO7大阪。記者陳睿中／攝影

同時，館內有超過一半的員工，具有幼教或是藝術背景，因此能在孩童的體驗過程中，給予適當的陪伴與幫助。不過儘管孩童可以繪製、拼接、捏塑出各種作品，但成果卻不能夠帶回家。業者指出，因為在瑞吉歐教育法的概念中，感受「過程」比「結果」更為重要，藉此讓孩子們可以盡情釋放自己無窮無盡的想像力與創作力。

OMO7大阪館內常可見到招財貓、通天閣等設計元素。記者陳睿中／攝影