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吉豚屋限時7天買一送一！+55享優惠 學生+19送酥炸海老

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「吉豚屋」推出期間限定加價購優惠活動。圖／吉豚屋提供
「吉豚屋」推出期間限定加價購優惠活動。圖／吉豚屋提供

日本最大平價連鎖排專賣店「吉豚屋」推出期間限定加價購優惠活動，6/19至6/25期間限定，凡購買任一主餐，即可以55元加購價享「買一送一」超值優惠，內含人氣商品腰內豬排一份，加指定飲品一杯，飲品再享50%免費增量。

端午連假，除了傳統美味的粽子，也要記得均衡一下補充蛋白質及鮮蔬。吉豚屋的超人氣主餐包括美味丼飯159元起、日式定食219元起、咖哩系列229元起，雙主餐定食259元起。其中，人氣主食日式炸豬排採用完整豬里肌肉片，簡單調味鎖住鮮甜肉汁，外層裹附粗顆粒生鮮麵包粉，口感外酥內嫩。

期間限定的買一送一優惠，任選一超人氣主餐，即可以55元加購價享腰內豬排+特調飲品加大不加價的超值組合，該組合原價118元，現省63元。此外，6/30前另有學生限定優惠，期間周一至五持有效學生證或穿著制服，點購任一主餐，即可享19元加購酥炸海老、29元加購腰內豬排。

6/19至6/25期間限定，凡購買任一主餐，即可以55元加購價享「買一送一」超值優惠。圖／吉豚屋提供
6/19至6/25期間限定，凡購買任一主餐，即可以55元加購價享「買一送一」超值優惠。圖／吉豚屋提供

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