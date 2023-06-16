吉豚屋限時7天買一送一！+55享優惠 學生+19送酥炸海老

日本最大平價連鎖豬排專賣店「吉豚屋」推出期間限定加價購優惠活動，6/19至6/25期間限定，凡購買任一主餐，即可以55元加購價享「買一送一」超值優惠，內含人氣商品腰內豬排一份，加指定飲品一杯，飲品再享50%免費增量。

端午連假，除了傳統美味的粽子，也要記得均衡一下補充蛋白質及鮮蔬。吉豚屋的超人氣主餐包括美味丼飯159元起、日式定食219元起、咖哩系列229元起，雙主餐定食259元起。其中，人氣主食日式炸豬排採用完整豬里肌肉片，簡單調味鎖住鮮甜肉汁，外層裹附粗顆粒生鮮麵包粉，口感外酥內嫩。