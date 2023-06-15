青鳥旅行送「珍奶蛋捲冰淇淋」 YOKU MOKU新品亮相

以「雪茄蛋捲」為招牌的「YOKU MOKU」，本季新推出「抹茶雪茄蛋捲」，另外還有夏季限定的禮盒全新登場。至於灌餡蛋捲「青鳥旅行」，則將自6月23日開設快閃店，獨家推出系列商品，前3天還可免費品嚐「珍珠奶茶蛋捲冰淇淋」。

為慶祝在台12週年，YOKU MOKU自6月28日起將推出全新限定款「抹茶雪茄蛋捲」禮盒，並自即日起開放預購。抹茶雪茄蛋捲的餅皮與內餡所添加的宇治抹茶，來自擁有170多年歷史的京都老字號抹茶專賣店，擁有濃郁的香氣與苦甜滋味，入口酥脆、內餡滑順。6入裝禮盒每盒550元、2盒1,060元；22入裝禮盒則含有原味雪茄蛋捲12入與抹茶雪茄蛋捲10入，每盒1,450元，2盒2,820元。

除此之外，YOKU MOKU也將於8月起在台販售2023年夏季限定禮盒。禮盒共有3種規格，每款均有不同的夏日花卉主題。小盒禮盒以芙蓉搭配流星花、黃敗醬草等花卉，內含迷你原味雪茄蛋捲、迷你巧克力雪茄蛋捲、鹽味檸檬脆餅、柑橘巧克力脆餅，總數達20入，每盒920元，2盒1,800元。中盒則是以向日葵搭配流星花、黃敗醬草等花朵，內含28入的點心，每盒1,320元，2盒2,600元。至於大盒的點心總數達40入，每盒1,920元、2盒3,740元，包裝花朵則是以牽牛花、向日葵為主花。全系列現已開放預購。

灌餡蛋捲「青鳥旅行」自6月23日起，將於台北SOGO復興館開設為期1個月的快閃店，店內將獨家販售「珍珠奶茶蛋捲冰淇淋」。此款冰淇淋選用錫蘭紅茶搭配北海道十勝生乳，並點綴以沖繩黑糖蜜漬的珍珠。有別於傳統甜筒餅乾，青鳥旅行並現場製作「錫蘭紅茶蛋捲甜筒」作為容器，更添茶香，每支120元。