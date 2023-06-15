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「川菜＋港點無限」1人680 桃園全新吃到飽加送龍蝦
位於桃園南崁的川菜餐廳「川門子」，本月推出全新吃到飽品牌「穿越Pass Through川粵百匯」，無限量提供水煮肥牛、老皮嫩肉、皮皮蒼蠅頭等料理，還有松露燒賣、萌菇流沙包等港式點心，一次滿足川菜與粵菜的愛好者。為慶祝新店開幕，特定時段用餐，再加贈「帕瑪白汁焗龍蝦」1份。
「川門子」過去以「福興樓」起家，歷經二代接班後，主打年輕化的川菜料理與歐式戶外證婚場地。此次品牌全新推出的「穿越」，則是以川菜、粵菜吃到飽作為特色主軸。店內提供水煮肥牛、水煮魚片、老皮嫩肉、皮皮蒼蠅頭、酒釀乾燒大蝦、脆皮吊燒雞等經典菜色，還有筍尖蝦餃、松露燒賣、萌菇流沙包、養生珍珠丸、竹葉糯米雞、油蔥叉燒腸粉、香煎蘿蔔糕、酥皮叉燒包等港式點心，以及絲襪奶茶、港式檸檬茶、鹹檸檬七喜等港式飲品與甜點。
歷經一個月的試營運，穿越現已正式開幕，每人平日680元，假日880元。為慶新店開幕，消費者於6月18、24、25日到店用餐，即可獲贈「帕瑪白汁焗龍蝦」1份。
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