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搶搭網球賽事熱潮！選品店攜手時尚品牌 期間限定門市化身草地球場
法國網球公開賽在上周日落幕，緊接著就是有百年歷史，被譽為最優雅賽事的「溫布頓網球錦標賽（簡稱溫網）」即將在7月初登場。而看好了消費者對於運動時尚的追捧，選品店ARTIFACTS攜手北歐網球服裝品牌 PALMES於台北東區打造期間限定店，特別的是還在店外仿效溫網，煞有其事的佈置了草地球場與主審台，讓人立即能感受到品牌想傳達的概念。
本來是狂熱滑板運動員的設計師Nikolaj Hansson意外的疫情期間卻開始打起網球，於是他結合自身經驗打造出PALMES。品牌定調以網球文化為基礎，設計出無論在網球場上或場外都能舒適穿著的服裝，重新定義網球休閒時尚。Nikolaj Hansson想傳達的是一起享受網球運動的過程，而且大部分的服裝和配飾是在歐洲生產，多採用有機或可再利用的環保材料製成。所以趁著國際網球賽事正熱之際，選品店ARTIFACTS就和PALMES合作，把原先的東區敦南店，改造成自即日起為期一個月的獨家期間限定店，不僅陳列了新款服飾與配件，店外還有迷你的草地網球場，讓人可拍照打卡，過足乾癮。
除此之外，ARTIFACTS還邀請了PALMES特別為期間限定店推出獨家配色T恤跟老帽。利用粉筆般的手繪風格圖騰來裝飾，靈感來自PALMES的命名是網球運動的前身：Jeu de Paume，起初是在室內的擊球運動，Paume 則是手掌之意。所以特別設計的圖案裡，即可見到手掌和花卉結合。
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