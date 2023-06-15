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搶搭網球賽事熱潮！選品店攜手時尚品牌 期間限定門市化身草地球場

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ARTIFACTS和PALMES獨家期間限定店，還在店外仿效溫網，煞有其事的佈置了草地球場與主審台，讓人立即能感受到品牌想傳達的概念。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS和PALMES獨家期間限定店，還在店外仿效溫網，煞有其事的佈置了草地球場與主審台，讓人立即能感受到品牌想傳達的概念。圖／ARTIFACTS提供

法國網球公開賽在上周日落幕，緊接著就是有百年歷史，被譽為最優雅賽事的「溫布頓網球錦標賽（簡稱溫網）」即將在7月初登場。而看好了消費者對於運動時尚的追捧，選品店ARTIFACTS攜手北歐網球服裝品牌 PALMES於台北東區打造期間限定店，特別的是還在店外仿效溫網，煞有其事的佈置了草地球場與主審台，讓人立即能感受到品牌想傳達的概念。

本來是狂熱滑板運動員的設計師Nikolaj Hansson意外的疫情期間卻開始打起網球，於是他結合自身經驗打造出PALMES。品牌定調以網球文化為基礎，設計出無論在網球場上或場外都能舒適穿著的服裝，重新定義網球休閒時尚。Nikolaj Hansson想傳達的是一起享受網球運動的過程，而且大部分的服裝和配飾是在歐洲生產，多採用有機或可再利用的環保材料製成。所以趁著國際網球賽事正熱之際，選品店ARTIFACTS就和PALMES合作，把原先的東區敦南店，改造成自即日起為期一個月的獨家期間限定店，不僅陳列了新款服飾與配件，店外還有迷你的草地網球場，讓人可拍照打卡，過足乾癮。

ARTIFACTS和PALMES合作，把原先的東區敦南店，改造成自即日起為期一個月的獨家期間限定店。圖／ARTIFACTS提供
ARTIFACTS和PALMES合作，把原先的東區敦南店，改造成自即日起為期一個月的獨家期間限定店。圖／ARTIFACTS提供

除此之外，ARTIFACTS還邀請了PALMES特別為期間限定店推出獨家配色T恤跟老帽。利用粉筆般的手繪風格圖騰來裝飾，靈感來自PALMES的命名是網球運動的前身：Jeu de Paume，起初是在室內的擊球運動，Paume 則是手掌之意。所以特別設計的圖案裡，即可見到手掌和花卉結合。

PALMES獨家限定款老帽，2,980元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES獨家限定款老帽，2,980元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Gabor運動棉褲，6,580元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Gabor運動棉褲，6,580元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Meshy運動短褲，4,980元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Meshy運動短褲，4,980元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Arthur Polo短袖上衣，4,580元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Arthur Polo短袖上衣，4,580元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Vilas毛巾，2,280元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Vilas毛巾，2,280元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Harry網球，750元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Harry網球，750元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Colt Polo長袖上衣，5,980元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Colt Polo長袖上衣，5,980元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Pearl針織開襟羊毛衫，9,580元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Pearl針織開襟羊毛衫，9,580元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Net遮陽帽，2,580元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Net遮陽帽，2,580元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Sweeper丹寧短褲，5,980元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Sweeper丹寧短褲，5,980元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES獨家限定款T恤，3,280元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES獨家限定款T恤，3,280元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Vantaggio連帽上衣，6,980元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Vantaggio連帽上衣，6,980元。圖／ARTIFACTS提供

PALMES Society帆布托特包，2,680元。圖／ARTIFACTS提供
PALMES Society帆布托特包，2,680元。圖／ARTIFACTS提供

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