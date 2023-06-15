壽司郎「鮭魚買2送1」只有7天！ 還化身「樂桃聯名店」

自2018年登台的日本迴轉壽司「壽司郎」，為慶祝來台5週年，特別攜手同樣來自日本的「樂桃航空」，推出一系列聯名優惠活動。除了連續18天推出桃子滿滿聖代、野生黑鮪魚赤身等限量產品，也特別針對台北中華路店，打造成「壽司郎×樂桃航空主題店」，藉由豐富的主題元素，增添消費者的用餐樂趣。另外活動期間消費滿額，還有機會刮中樂桃航空點數1萬點、壽司郎折價券1萬元等不同好禮。

壽司郎自2018年6月15日首度登台，目前在台已經有35間門市。本次聯名樂桃航空所打造的5週年慶祝活動，自即日起至7月2日期間登場，活動期間將依序推出不同的限定壽司。其中6月15日至6月20日，提供「野生黑鮪魚赤身」，每盤2貫60元；6月21日至6月27日，則推出「生鮭魚2+1貫」，原本2貫變成3貫，份量增加不漲價，每盤60元；6月28日至7月4日則有「豐盛鮭魚卵海苔包」，每份60元。

壽司迴轉台上，也可看見樂桃航空的模型機。記者陳睿中／攝影

除此之外，活動期間也提供干貝鮭魚親子、禁斷的鱈魚白子牛肉、辣醬軟殼蟹等多款限定料理，每盤40元起。其中雙品牌聯名打造的「桃子滿滿聖代」，使用桃李冰淇淋、桃子牛奶冰淇淋，再搭上白桃果肉，帶來滿滿的果香風味，每份120元，隨餐並附贈優惠碼小卡，可享樂桃航空購票折扣優惠。

壽司郎與樂桃航空聯名打造「桃子滿滿聖代」。記者陳睿中／攝影

除了餐點外，壽司郎台北中華路店也化身成為主題餐廳。除了玻璃外牆貼滿主題壁貼，入口處也設置有模擬的飛機跑道，櫃台也可見到航班顯示版等機場元素，甚至用餐前還要通過登機門，更添用餐時的歡樂氣氛。同時在壽司迴轉台上，也可見到樂桃航空的模型飛機。

櫃台可以看見航班顯示版等裝飾元素。記者陳睿中／攝影