快訊

人際關係差釀殺機？日本自衛官候補生「針對教官射殺」

符合預期！美台央行利率同步「凍漲」 終結連五升

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽司郎「鮭魚買2送1」只有7天！ 還化身「樂桃聯名店」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
為慶祝登台5週年，壽司郎攜手樂桃航空，推出一系列期間限定餐點。記者陳睿中／攝影
為慶祝登台5週年，壽司郎攜手樂桃航空，推出一系列期間限定餐點。記者陳睿中／攝影

自2018年登台的日本迴轉壽司壽司郎」，為慶祝來台5週年，特別攜手同樣來自日本的「樂桃航空」，推出一系列聯名優惠活動。除了連續18天推出桃子滿滿聖代、野生黑鮪魚赤身等限量產品，也特別針對台北中華路店，打造成「壽司郎×樂桃航空主題店」，藉由豐富的主題元素，增添消費者的用餐樂趣。另外活動期間消費滿額，還有機會刮中樂桃航空點數1萬點、壽司郎折價券1萬元等不同好禮。

壽司郎自2018年6月15日首度登台，目前在台已經有35間門市。本次聯名樂桃航空所打造的5週年慶祝活動，自即日起至7月2日期間登場，活動期間將依序推出不同的限定壽司。其中6月15日至6月20日，提供「野生黑鮪魚赤身」，每盤2貫60元；6月21日至6月27日，則推出「生鮭魚2+1貫」，原本2貫變成3貫，份量增加不漲價，每盤60元；6月28日至7月4日則有「豐盛鮭魚卵海苔包」，每份60元。

壽司迴轉台上，也可看見樂桃航空的模型機。記者陳睿中／攝影
壽司迴轉台上，也可看見樂桃航空的模型機。記者陳睿中／攝影

除此之外，活動期間也提供干貝鮭魚親子、禁斷的鱈魚白子牛肉、辣醬軟殼蟹等多款限定料理，每盤40元起。其中雙品牌聯名打造的「桃子滿滿聖代」，使用桃李冰淇淋、桃子牛奶冰淇淋，再搭上白桃果肉，帶來滿滿的果香風味，每份120元，隨餐並附贈優惠碼小卡，可享樂桃航空購票折扣優惠。

壽司郎與樂桃航空聯名打造「桃子滿滿聖代」。記者陳睿中／攝影
壽司郎與樂桃航空聯名打造「桃子滿滿聖代」。記者陳睿中／攝影

除了餐點外，壽司郎台北中華路店也化身成為主題餐廳。除了玻璃外牆貼滿主題壁貼，入口處也設置有模擬的飛機跑道，櫃台也可見到航班顯示版等機場元素，甚至用餐前還要通過登機門，更添用餐時的歡樂氣氛。同時在壽司迴轉台上，也可見到樂桃航空的模型飛機。

櫃台可以看見航班顯示版等裝飾元素。記者陳睿中／攝影
櫃台可以看見航班顯示版等裝飾元素。記者陳睿中／攝影

活動期間至壽司郎消費滿1,500元，就可獲得刮刮卡，有機會獲得樂桃航空點數10,000點、3,000點，還有壽司郎折價券10,000元、5,000元，或是TOMICA多美火車壽司郎迴轉組等贈禮。即日起至6月19日期間，樂桃航空針對高雄、台北飛往日本的機票（Simple Peach、Value Peach），也提供85折起的優惠方案。

等候區打造成候機室。記者陳睿中／攝影
等候區打造成候機室。記者陳睿中／攝影
主題店的地板，也可見到模擬的飛機跑道。記者陳睿中／攝影
主題店的地板，也可見到模擬的飛機跑道。記者陳睿中／攝影
壽司郎台北中華路店將化身為聯名主題店。記者陳睿中／攝影
壽司郎台北中華路店將化身為聯名主題店。記者陳睿中／攝影
用餐區入口，變身為登機門。記者陳睿中／攝影
用餐區入口，變身為登機門。記者陳睿中／攝影

壽司郎 樂桃航空 鮭魚 迴轉壽司

延伸閱讀

台灣壽司郎攜手樂桃航空推快閃店 美食、機票雙重優惠

他在河道瞥見米奇化身「反潛魚雷」憋氣高速潛行！網驚：可加入游泳校隊了

漫改劇《我的女神室友斗娜》 秀智化身「純慾姐姐」太性感

【Daily Podcast】川普的機密文件案起訴／壽司郎事件求償6,700萬日圓／被遺忘的中國紅黃藍幼兒園事件

相關新聞

雅典表2023鑑賞會首登台北寶鴻堂 年度新品獻藏家

在今年四月參展日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展後，瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin...

MIKIMOTO慶130週年 迪麗熱巴、宋威龍率高顏值團獻祝福

首創養殖珍珠、並以珍珠珠寶起家的MIKIMOTO，今年歡慶130周年。作為慶祝活動之一，品牌推出特製網頁「LOVE PE...

怎麼努力都沒用？從「一支葡萄酒」看命盤：你才是生命的釀酒師

知名產區加上豐收的年份，所產製出來的葡萄酒固然完美，但是「理所當然」的評價與期望，會不會讓釀酒師的角色與價值也因此被弱化了? 歉收的年份，面對資源不足，或許才是釀酒師展現釀酒工藝的絕佳時刻，也才能展現豐收年份酒中所沒有的「生命力」。

7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮生活」聯名主題店北市大安區登場 這4款獨家周邊肯定要全包

毛宇宙巨星駕到！看準療癒商機，7-ELEVEN攜手社群擁有超過150萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」推出全台首家「7-ELE...

樂扣樂扣最大門市LaLaport開幕！買一送一、滿千折200

樂扣樂扣全台最大直營門市，今於購物中心三井LaLaport台中開幕。高佳林實業自2001年起取得樂扣樂扣台灣總代理後，不...

壽司郎「鮭魚買2送1」只有7天！ 還化身「樂桃聯名店」

自2018年登台的日本迴轉壽司「壽司郎」，為慶祝來台5週年，特別攜手同樣來自日本的「樂桃航空」，推出一系列聯名優惠活動。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦