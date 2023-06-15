霜淇淋買1送1再吃起來！全家補班日4大優惠別錯過

週六補班日霜淇淋買1送1優惠又來了！6月16日至6月18日限時3天，凡使用全盈+PAY支付，即享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，如果還沒嘗試過有著夢幻顏色、酸甜清爽滋味的嗨嗨蘇打霜淇淋，現在正是揪好友同事一同嚐鮮的最佳時機。

同樣6月16日至6月18日限時3天，全家還有Let’s Café燕麥奶拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶、百事可樂、Cheers氣泡水、阿奇儂×鮮乳坊聯名的白巧戀乳雪糕買1送1優惠活動。

另外，補班日單日限定，全家會員APP「隨買跨店取」推出私品茶-能量仙女紅茶2杯158元，以仙女紅茶為基底，結合特殊的「Red Bull Green Edition火龍果風味」，同樣是適合夏日的酸甜滋味，加上滿滿能量，最適合夏日提振精神。