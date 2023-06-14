Xiaomi 13 Ultra徠卡手機美拍登台 早鳥買就送S1 Active智慧錶

米粉、徠粉狂敲碗，終於盼到Xiaomi 13 Ultra正式登台！搭載徠卡鏡頭的Xiaomi 13 Ultra 6月14日12:30起於官網、小米之家全台實體門市，以及指定網購通路正式開賣，台灣僅推出12GB+512GB版本，建議售價36,888元，小米台灣除了針對Xiaomi 13 Ultra推出「專屬VIP 7大尊享服務」、影音內容加值服務，於6月25日前購買另贈送Xiaomi Watch S1 Active白色款智慧手錶。

秉承徠卡M系列的光學理念，Xiaomi 13 Ultra的徠卡光學系統兼具體積小巧、大光圈、高成像能力和可靠耐用等特點，鏡頭採用超高階多項式設計，達到奈米級的設計精準度，逼近了光學極限。多層鍍膜大幅度消除眩光和假影產生，還能在極冷或極熱的極端環境中表現穩定。

Xiaomi 13 Ultra搭載6焦段徠卡光學4鏡頭，覆蓋從12mm超廣角、23mm廣角、75mm長焦到全新的120mm超長焦，並透過In-Sensor-Zoom技術進一步提供46mm和240mm焦段。除了全焦距應用的靈活性，在光圈配置上也有所提升，更增加專業攝影級可變光圈技術。Xiaomi 13 Ultra主鏡頭採用超大1吋IMX989感光元件並提供ƒ/1.9和ƒ/4.0可切換式全新物理級2段可變光圈，可以根據不同場景自定義光圈值，為內容創作者提供了更多自由，而另外3焦段徠卡鏡頭均採用大於ƒ/2.0光圈設計，帶來更多光線和柔和淺景深效果，並能縮短快門時間，從而更迅速地捕捉自然且不容錯過的瞬間。

而Xiaomi 13 Ultra也以徠卡相機經典的「超焦距」拍攝方式為靈感啟發，帶來全新的「街拍模式」，發揮1吋感光元件主鏡頭和可變光圈的硬體優勢，與小米影像大腦的加速引擎，僅需0.8s即可啟動相機達到免對焦快速抓拍。Xiaomi 13 Ultra配備5000mAh大電量電池，更支援90W的超級快充、50W無線充電與無線反向充電，外出拍照整天也不怕沒電。