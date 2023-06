張清芳號召慈善公益 Cindy Chao響應珠寶拍賣無償創作

歌手張清芳發起「一五一十・讓愛聚首」慈善公益活動,關懷罕病重症孩童醫療,邀請交情超過15年的珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao)、攝影大師林炳存擔綱攝影統籌、知名製作人陳鎮川為活動總監,首度策劃跨界慈善攝影展覽暨作品展。一系列共15組來自演藝圈、商業界的名人與子女特別配戴趙心綺為此活動特別設計的珠寶合影,自即日起至6月28日止於台北光點展出,15組藝名人所配戴的22件藝術珠寶並將於本周五6月16日的慈善晚宴上拍賣,拍賣收益將在扣除展覽支出後,將全數捐助三家醫療單位作為兒童醫療之用。

「一五一十 讓愛聚首」慈善活動發起人、歌手張清芳。記者吳致碩/攝影 為「一五一十 讓愛聚首」慈善活動創作珠寶的珠寶藝術家趙心綺。記者吳致碩/攝影

●張清芳好友熱情響應 小孩拍照趣事多

張清芳表示,自己在近10年前陪兒子到榮總就醫,才開始注意到台灣兒童醫療的資源有不足的地方,長期昂貴又必須的醫療費用讓許多家庭格外辛苦,「不健康的孩子對整個家庭的氣氛和經濟壓力都很沈重,所以當下我就決定想為他們做些什麼!」這次邀請珠寶藝術家好友趙心綺與一眾好友響應這個慈善企劃,耗時一年往返溝通設計,又遇疫情延宕三年才曝光,照片中的孩子也長大許多。她受訪說到與兒子合影時,日前在她演唱會上登台的大兒子才14歲,已經很有明星架勢,可小兒子當時在鬧脾氣,就留下了一張氣嘟嘟的照片。

「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展,富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧與女兒及孫女。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供

趙心綺也表示,確實整個企劃中最困難的就是為孩子拍照,為此公益活動發起人張清芳幾乎每組拍攝都到場。她透露許多在拍照時的趣事,例如在為蔡依珊拍照時,本來答應要一起入鏡的小兒子因為當天在攝影棚門口踩到大便心情不好,最後只願伸出一隻手;哈林的兒子剛好高三畢業要出國唸書,願意和老爸合照留念,哈林比誰都高興;林心如與霍建華的女兒當時才一歲多,很害羞不願看鏡頭;關穎的小孩則是能很專業地打扮面對鏡頭,「每個家庭有每個家庭的特色,」她笑說。而這次合照中,富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧是唯一「三代同堂」與女兒及孫女合照,趙心綺也回憶小孫女出生時,蔡翁美慧就曾在臉書上寫道:「女兒的女兒最珍貴」讓她印象深刻。

「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展,演員、製作人林心如與女兒。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供

●趙心綺慈善拍賣不計成本 盼拋磚引玉

趙心綺這系列的珠寶作品以具有「愛與保護」的十字架為概念的珠寶,因此這場活動名稱「一五一十」,除了紀念15年的友情,還有十字架的的「十」,個性風格也刻意與自己同名品牌有所區隔。拍賣捐款金額將不會扣除珠寶相關製作與素材費用 — 換句話說,趙心綺將會自己吸收掉珠寶的成本。「其實我們拿出來的很少,」她謙虛表示,自己當然有辛苦與努力,但也是相對幸運的人,「希望能把這份愛分享出去。」她說,在2021年「Make-A- Wish」的慈善拍賣晚宴上,看著自己的作品從100萬台幣起拍到1500萬落槌,就很希望自己也能透過珠寶回饋台灣。

慈善晚宴將於6月16日假晶華酒店舉行,善款將會透過張清芳委託信託的富邦「新全公益信託社會福利基金」專款專戶(新全兩字摘自兩個兒子的名字)捐贈予財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、以及臺北醫學大學附設醫院顱顏基金三家醫療單位。台大與榮總對於許多家庭重症、罕見疾病的家庭來說是最後的希望,趙心綺也透露自己去年在北醫開刀做了一年的復健,親眼見識顱顏中心家庭與醫療人員的辛苦,也納入這次慈善捐助對象,「我們希望能有更多人去關注到比較沒有被看到的族群。」

「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展,炆久之芯品牌創辦人蔡依珊與兒子。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供 「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展,演員關穎與子女。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供 「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展- 富邦文教基金會執行董事陳藹玲與兒子。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供

響應這次「一五一十‧讓愛聚首」慈善活動拍照的名人,包括林心如、林熙蕾、徐若瑄、庾澄慶、張清芳、Ella陳嘉樺、黃子佼、賈永婕、劉若英、關穎;炆久之芯品牌創辦人蔡依珊、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧以及國際棒球職業選手陽岱鋼。

「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展覽自即日起至6月28日止於光點台北2樓展出。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供 「一五一十 讓愛聚首」慈善攝影展覽自即日起至6月28日止於光點台北2樓展出。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供

●「一五一十‧讓愛聚首」慈善攝影展 慈善攝影展覽期間:2023年6月14日至6月28日 11:00-19:30 慈善攝影展覽地點:光點台北2樓 (台北市中山北路二段18號, 鄰近中山捷運站) 珠寶作品展出地點:CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館

(由左至右)珠寶藝術家趙心綺與歌手張清芳。記者吳致碩/攝影