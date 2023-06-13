快訊

印尼羽賽／連霸第一步 戴資穎直落2擊退世界第10

賴清德想靠太陽花世代拉攏青年票？但「覺青」已成負面詞

BBC揭發中國人在日本性侵偷拍，中國的輿論為何冷淡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

500組秒殺！美國人氣漢堡「In-N-Out」登台快閃 數百民眾頂高溫搶排

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天，結果一早就出現長長的排隊人潮。根據現場排隊的網友資訊，現場在早上9:30就已經賣光了，人龍超過100公尺、目測約200人排隊，顯現In-N-Out的超強魅力，

1948年創立至今的「In-N-Out」主要分佈於美國加州、亞利桑那州等地，分店超過300間。In-N-Out店內提供多樣化的美式漢堡，還有許多客製化的服務，因此獲得許多民眾的喜愛，許多名人也都是其粉絲，像是美國職棒大聯盟的日籍球星大谷翔平，也是許多人去美國旅遊時的必吃餐點。

本次In-NOut於大直的「Osteria by Angie」舉行快閃活動，於11:00～15:00期間販售「多寶多堡漢堡」、「愛樂魔風味漢堡」與「普樂騰風味漢堡」。現場一大早就出現排隊人潮。據了解，還不到早上9:30，代表購買資格的500個手環就已經銷售一空，中午的時候，排隊人龍超過100公尺，目前仍約有近200人在現場排隊等候。

In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者/黃仕揚攝

漢堡 美國 快閃

延伸閱讀

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

MLB／明星賽第一階段投票 亞古納、大谷翔平暫居兩聯盟冠軍

攔住大谷翔平硬訪遭球團封殺　記者沉默11天後道歉「我真的做錯了」

MLB／大谷翔平投打獨霸天使 被打擊率1成72更是全聯盟最低

相關新聞

過半數亞太區旅客準備出國 台人仍最愛日泰韓

根據旅遊業者調查發現，亞太地區有過半數旅客已經安排出國旅遊，其中最受台灣旅客歡迎的國家還是日本、泰國及韓國

500組秒殺！美國人氣漢堡「In-N-Out」登台快閃 數百民眾頂高溫搶排

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天，結果一早就出現長長的排隊人潮。根據現場排隊的網友資訊...

百貨電商618開打 凱特王妃愛牌Strathberry獨家進駐再享8.5折

百貨電商年中618檔期，新光三越skm online分波段推出滿額送千點、滿額現抵等優惠；BREEZEONLINE微風精...

揭秘Ozone最愛香氛！與嬌蘭呼籲粉絲一起關注環境保育

大勢男團Ozone人氣飆漲，讓每位小鮮肉都成為焦點。Ozone近期也成為法國焦點的「BEE GARDEN 用愛盛採 世界...

限時7天買2送2！7-ELEVEN CITY PRIMA推小農水果冰磚咖啡

咖啡愛好者又有新選擇！7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」首度攜手老實農場，推出「橙香陽光」、「檸靜...

盤點夏季涼拖鞋必備元素！棉花糖配色、Y2K厚底、視覺增高搭出最佳造型

小白鞋無論什麼季節都搭配，鞋櫃裡多幾雙沒問題，但夏日到來不想讓雙腳感到悶熱，又不想讓造型拉遢，挑對涼拖鞋也是很重要的。Dr. Martens與adidas Originals都在這季備妥了包括能視覺增高、Y2K厚底或是棉花糖配色等款式，讓女孩們都能找到合適設計，穿出自信丰采。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦