500組秒殺！美國人氣漢堡「In-N-Out」登台快閃 數百民眾頂高溫搶排

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天，結果一早就出現長長的排隊人潮。根據現場排隊的網友資訊，現場在早上9:30就已經賣光了，人龍超過100公尺、目測約200人排隊，顯現In-N-Out的超強魅力，

1948年創立至今的「In-N-Out」主要分佈於美國加州、亞利桑那州等地，分店超過300間。In-N-Out店內提供多樣化的美式漢堡，還有許多客製化的服務，因此獲得許多民眾的喜愛，許多名人也都是其粉絲，像是美國職棒大聯盟的日籍球星大谷翔平，也是許多人去美國旅遊時的必吃餐點。