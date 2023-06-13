新北綠竹筍上菜 24家餐廳推創意餐

新北市府昨天辦新北筍王爭霸戰，16區90位農友角逐新北筍王，冠軍由新店區綠竹筍栽培達人張慶隆奪得，作物也獲選美筍王。他說，家裡種筍40餘年，少用機械及化學方式除草，細心栽培。市府也與全台24家餐廳合作，讓外縣市民眾也能品嘗最當季的綠竹筍。

新北市是全國綠竹筍最大產區，全市一半以上的行政區都種植，以五股、三峽及八里為大宗，和山藥、地瓜都是新北市「三寶」，是重要綠金產業。新北市府先辦區級及市級評鑑，農友將當天採收的鮮筍送至會場，評比外觀、色澤、柔嫩度及糖度等。

今年綠竹筍評鑑邁入第10年，市府與台北遠東香格里拉館外餐廳望月樓等24家餐廳合作，開發粵菜、日式、台式及蔬食等創意筍餐，例如望月樓主打有歷史典故的「哈密瓜竹筍煲螺頭湯」，各具特色。

新北市農業局長李玟表示，已整合各農會電商平台，將綠竹筍宅配。6月17日、18日台北希望廣場也有展售會，18日同步推出「健行賞竹挖筍，共感綠竹魅力」小旅行，提供體驗採筍樂趣。