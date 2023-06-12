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新竹「火鍋吃到飽」＋1！馬辣「涮樂」開幕 每人449起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「涮樂和牛鍋物」自6月13日起插旗新竹。圖／馬辣提供
「涮樂和牛鍋物」自6月13日起插旗新竹。圖／馬辣提供

繼於6月初於新竹開設「夯下去」燒肉之後，馬辣集團自6月13日起，再於新竹開設火鍋吃到飽「涮樂和牛鍋物」，無限量提供美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛等肉品。為慶祝新店開幕，活動期間參與打卡任務，就送「XXL大蛤蜊」或「北海道生食級干貝」；壽星用餐也可獲贈「九孔鮑魚」。

「涮樂和牛鍋物」為馬辣集團旗下的鍋物吃到飽餐廳。即將開幕的新竹經國店位於新竹東區經國路一段、同集團的「夯下去」樓上。店內以日式裝潢風格為主，並提供2～12人的桌型，且附設免費停車場。

涮樂提供10種湯底，並以鴛鴦鍋型態呈現。包括有北海道日高昆布鍋、信成麻油石頭鍋，還有鮮香麻辣鍋、養生藥膳鍋、花雕雞腿鍋、老罈酸菜白肉鍋等不同口味。肉品則提供美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌、美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹等12款肉品，還有巴沙魚、東石蛤蜊等4種海鮮，更有現點現做的「炙燒松露和牛握壽司」。依照食材不同，每人449～749元起。

除此之外，店內設有自助吧，提供時蔬、瓜果、手工鍋物，品項約55～60種，還有美澳和牛咖哩、壽喜燒豚丼等主食；醬料區除了有台式沙茶醬、醬油等佐料，還有日本兵庫縣三溫糖、愛知縣純釀白菊醋、佐賀縣胡麻醬等選擇。其他如飲料、霜淇淋，也通通採無限量供應。

為慶祝涮樂和牛新竹經國店6月13日起試營運，用餐當日打卡分享，每成人即可享「XXL大蛤蜊」1份；予以Google五星好評即贈「北海道生食級干貝」。當月壽星提前至少1日訂位，即贈「九孔鮑魚」、加入官方line@好友即贈「大帆立貝」。參與留言分享活動，並有機會抽中同行免費餐券。

現點現做的「炙燒松露和牛握壽司」。圖／馬辣提供
現點現做的「炙燒松露和牛握壽司」。圖／馬辣提供
「涮樂和牛鍋物」無限量提供多種肉品，每人449元起。圖／馬辣提供
「涮樂和牛鍋物」無限量提供多種肉品，每人449元起。圖／馬辣提供
試營運期間參與打卡任務，就送「XXL大蛤蜊」。圖／馬辣提供
試營運期間參與打卡任務，就送「XXL大蛤蜊」。圖／馬辣提供
涮樂提供無限取用的自助吧服務。圖／馬辣提供
涮樂提供無限取用的自助吧服務。圖／馬辣提供

新竹 美國 蛤蜊

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