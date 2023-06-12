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只買1顆也優惠！達美樂披薩「外帶半價」　最低186元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂推出「外帶披薩半價」的優惠。圖／達美樂提供
達美樂推出「外帶披薩半價」的優惠。圖／達美樂提供

為了讓民眾不須受限「買大送大」的規定，連鎖披薩達美樂」自即日起推出「外帶披薩半價」優惠，讓消費者就算只買1個披薩，同樣也能夠享受半價優惠。另外臉書粉絲團也同步舉辦抽獎活動，有機會免費獲得「四喜披薩」1個。

根據達美樂指出，許多消費者因為要「披薩買大送大」才覺得優惠，但其實當餐都吃不完．變成隔天的早餐、午餐，進而影響購買意願。因此達美樂即日起推出「外帶披薩半價」的優惠，包括9吋、12吋披薩均享半價優惠，1顆即可適用。外帶9吋披薩最低186元起，12吋披薩最低287元起，不論是小資族、小家庭都可輕鬆購買。達美樂也指出，目前銷售的「四喜披薩」共有8款，包括海鮮戀人四喜披薩、闔家歡四喜披薩等組合，同樣可享「外帶半價」的優惠。

為慶祝外帶披薩半價活動起跑，達美樂臉書也推出「不思議的披薩密碼 ?」活動，參加抽獎任務，就有機會免費獲得「四喜披薩」一個，共100名，送完為止。

披薩 達美樂 海鮮

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