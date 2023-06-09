只有3天！西班牙「最年輕米其林星級主廚」登台客座

品嚐西班牙米其林一星料理不用出國！天成飯店集團旗下的「台北花園大酒店」自6月9日至11日期間，邀請西班牙米其林一星與雷普索爾美食指南（Repsol Guide）一顆太陽雙殊榮的主廚「亞歷山卓．塞拉諾」（Alejandro Serrano）來台客座，於館內PRIME ONE牛排館推出「食藝星廚套餐」，不僅吃得到主廚拿手的海鮮料理，還有結合在地食材所打造的「獻給台北的沙拉」，讓民眾享受豐富的味覺享受。

亞歷山卓．塞拉諾出身於餐飲世家，先後在三星主廚 Eneko Atxa的Azurmendi餐廳及Dabiz Muñoz的DiverXo餐廳習藝，為西班牙餐飲界的閃耀之星，尤其擅長海鮮料理，並會融合創新與傳統的手法，巧，充份展現食藝美學。亞歷山卓．塞拉諾在22歲時開設同名餐廳，並於24歲獲得米其林一星肯定，為西班牙史上最年輕的星級主廚。25歲時，又再獲得西班牙雷普索爾（Repsol）的太陽美食評鑑一顆太陽，更入選富比士雜誌歐洲版30歲以下年輕領袖傑出青年。

此次台北花園大酒店PRIME ONE牛排館邀請亞歷山卓．塞拉諾登台客座，共計規劃5個餐期，並打造「食藝星廚套餐」，採6道餐點與1道甜點的組合。其中開胃小點「西班牙烘蛋」以西班牙國民料理為基礎，並運用解構重造的概念。將馬鈴薯搭配鹽、大蒜、橄欖油、鮮奶油共同燉煮，再打成薯泥並製成慕斯，最後頂部添上特製泡沫，整體質地輕盈卻帶有細緻綿密的滋味。

同時登場的「鴨高湯與黑啤泡泡」將鴨骨與洋蔥、蕃茄、薑等食材快炒後燉煮，取其精華再撲蓋上苦澀的黑啤酒泡泡，具有成熟悠長的風味。而「夏季黑松露與紅豆」以西班牙燉豆為發想，將紅豆搭配多種辛香料、蔬菜燉煮濃縮，再以煙燻紅椒粉、醬油、鹽巴與黑松露調味，打破台灣民眾對於紅豆的味覺框架，創造出獨特的西班牙風情。

「獻給台北的沙拉」帶有主廚對於亞洲的食材印象，將鰹魚片、牛奶、百里香等食材製成凝乳，再搭配特製苦瓜生菜汁，共同為生菜、海葡萄、小洋蔥、金桔等時蔬創造出充滿綠意的清新。擅長海鮮的主廚，也推出「台灣活龍蝦」。選用野生活龍蝦蒸烤後作為主角，搭配發酵鳳梨醬汁、明蝦蛋黃醬勾出鹹香鮮甜與平衡感，再以飛魚卵、水蓮、香菜苗點綴，風味明亮。此外，還有視覺效果優雅的「蘆筍與兩種風味醬」登場。

主餐部份，共有兩種不同選擇。「日本A5和牛」選用宮崎A5和牛以舒肥手法處理後再微煎表面，搭配上炭烤紅甜椒與紅甜椒醬汁，還有滋味濃郁的根芹奶油泥，為和牛的風味帶來多層次的變化。至於「炙烤日本鰹魚」是將日本鰹魚快速炙烤，以半生狀態上桌，同時底層為歐芹與葡萄籽油調製的醬汁。魚肉上再添加結合大蒜、黃燈籠椒、棕櫚糖等元素的Bilbaina 醬，以及歐芹美乃滋、香料油、紫色貝比生菜，率性中又帶有細緻之處。