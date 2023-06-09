只有3天！西班牙「最年輕米其林星級主廚」登台客座

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
蘆筍與兩種風味醬。記者陳睿中／攝影
蘆筍與兩種風味醬。記者陳睿中／攝影

品嚐西班牙米其林一星料理不用出國！天成飯店集團旗下的「台北花園大酒店」自6月9日至11日期間，邀請西班牙米其林一星與雷普索爾美食指南（Repsol Guide）一顆太陽雙殊榮的主廚「亞歷山卓．塞拉諾」（Alejandro Serrano）來台客座，於館內PRIME ONE牛排館推出「食藝星廚套餐」，不僅吃得到主廚拿手的海鮮料理，還有結合在地食材所打造的「獻給台北的沙拉」，讓民眾享受豐富的味覺享受。

亞歷山卓．塞拉諾出身於餐飲世家，先後在三星主廚 Eneko Atxa的Azurmendi餐廳及Dabiz Muñoz的DiverXo餐廳習藝，為西班牙餐飲界的閃耀之星，尤其擅長海鮮料理，並會融合創新與傳統的手法，巧，充份展現食藝美學。亞歷山卓．塞拉諾在22歲時開設同名餐廳，並於24歲獲得米其林一星肯定，為西班牙史上最年輕的星級主廚。25歲時，又再獲得西班牙雷普索爾（Repsol）的太陽美食評鑑一顆太陽，更入選富比士雜誌歐洲版30歲以下年輕領袖傑出青年。

此次台北花園大酒店PRIME ONE牛排館邀請亞歷山卓．塞拉諾登台客座，共計規劃5個餐期，並打造「食藝星廚套餐」，採6道餐點與1道甜點的組合。其中開胃小點「西班牙烘蛋」以西班牙國民料理為基礎，並運用解構重造的概念。將馬鈴薯搭配鹽、大蒜、橄欖油、鮮奶油共同燉煮，再打成薯泥並製成慕斯，最後頂部添上特製泡沫，整體質地輕盈卻帶有細緻綿密的滋味。

同時登場的「鴨高湯與黑啤泡泡」將鴨骨與洋蔥、蕃茄、薑等食材快炒後燉煮，取其精華再撲蓋上苦澀的黑啤酒泡泡，具有成熟悠長的風味。而「夏季黑松露與紅豆」以西班牙燉豆為發想，將紅豆搭配多種辛香料、蔬菜燉煮濃縮，再以煙燻紅椒粉、醬油、鹽巴與黑松露調味，打破台灣民眾對於紅豆的味覺框架，創造出獨特的西班牙風情。

「獻給台北的沙拉」帶有主廚對於亞洲的食材印象，將鰹魚片、牛奶、百里香等食材製成凝乳，再搭配特製苦瓜生菜汁，共同為生菜、海葡萄、小洋蔥、金桔等時蔬創造出充滿綠意的清新。擅長海鮮的主廚，也推出「台灣活龍蝦」。選用野生活龍蝦蒸烤後作為主角，搭配發酵鳳梨醬汁、明蝦蛋黃醬勾出鹹香鮮甜與平衡感，再以飛魚卵、水蓮、香菜苗點綴，風味明亮。此外，還有視覺效果優雅的「蘆筍與兩種風味醬」登場。

主餐部份，共有兩種不同選擇。「日本A5和牛」選用宮崎A5和牛以舒肥手法處理後再微煎表面，搭配上炭烤紅甜椒與紅甜椒醬汁，還有滋味濃郁的根芹奶油泥，為和牛的風味帶來多層次的變化。至於「炙烤日本鰹魚」是將日本鰹魚快速炙烤，以半生狀態上桌，同時底層為歐芹與葡萄籽油調製的醬汁。魚肉上再添加結合大蒜、黃燈籠椒、棕櫚糖等元素的Bilbaina 醬，以及歐芹美乃滋、香料油、紫色貝比生菜，率性中又帶有細緻之處。

除了餐點之外，「食藝星廚套餐」最後以西班牙的傳統點心「Torrijas」與手工香草冰淇淋作為甜蜜句點。同時套餐亦提供Botteg Diamond SPUM 波特嘉特級鑽石氣泡酒、Bottega Brunello di Montalcino DOCG 波特嘉布魯內諾.紅葡萄酒、Bottega Amarone DOCG 波特嘉阿曼羅內.紅葡萄酒等6款酒款的Wine Pairing服務。套餐每套4,680元，搭配Wine Pairing則為每套5,880元。

亞歷山卓．塞拉諾（Alejandro Serrano）為目前西班牙最年輕的星級得獎主廚。圖／天成提供
亞歷山卓．塞拉諾（Alejandro Serrano）為目前西班牙最年輕的星級得獎主廚。圖／天成提供
日本A5和牛。記者陳睿中／攝影
日本A5和牛。記者陳睿中／攝影
獻給台北的沙拉。記者陳睿中／攝影
獻給台北的沙拉。記者陳睿中／攝影
炙烤日本鰹魚。
炙烤日本鰹魚。
Torrijas、手工香草冰淇淋。記者陳睿中／攝影
Torrijas、手工香草冰淇淋。記者陳睿中／攝影
（左起）西班牙烘蛋、鴨高湯與黑啤泡泡、夏季黑松露與紅豆。記者陳睿中／攝影
（左起）西班牙烘蛋、鴨高湯與黑啤泡泡、夏季黑松露與紅豆。記者陳睿中／攝影
台灣活龍蝦。記者陳睿中／攝影
台灣活龍蝦。記者陳睿中／攝影
套餐同步提供6款酒款的wine pairing加價服務。記者陳睿中／攝影
套餐同步提供6款酒款的wine pairing加價服務。記者陳睿中／攝影

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