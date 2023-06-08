持「學生證」送地瓜薯條！頂呱呱「6塊炸雞桶」現省190

畢業季到來，連鎖速食「頂呱呱」特別推出學生優惠。即日起至6月18日期間，內含6塊炸雞、2顆呱呱包、地瓜薯條與可樂的「畢業狂歡桶」，限時優惠399元，另外還有「犒賞獨享餐」同步登場，只要持「學生證」購買指定套餐，再加送「地瓜薯條」1份。針對6月18日購物節， 還有多款點心組優惠，最高現省61元。

本次限時推出的「畢業狂歡桶」，內含原味雞腿3支、原味炸雞3塊、呱呱包2顆、地瓜薯條1份、可口可樂1瓶（1.25L），原價589元，特價399元，適合與同學們一同分享。「犒賞獨享餐」則是包括原味雞腿2支、辣味炸雞2塊、可口可樂(M)1杯，原價293元，特價199元。活動期間持學生證購買畢業套餐或超值全餐，再送「地瓜薯條1份」。