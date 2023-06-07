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「鮪魚肚、露肚臍」最高省700！六福水樂園優惠起跑
炎炎夏日想要玩水嗎？六福村推出「夏の臍幻旅程-肚臍自由日」活動，只要穿著中空服裝、露出肚臍，就可享「水陸雙樂園門票799元」優惠，現省700元。另外六福水樂園「鮪魚季」也再度起跑，只要捏得出「鮪魚肚」，就可享「水樂園門票399元」，現省400元。其他如身上有紋身圖案、穿著比基尼、藍白拖者，也可享優惠。
6月17日至9月10日期間，凡穿著露出肚臍的中空服裝，原價1,499元的水陸雙樂園門票，優惠價799元，並再送100元餐飲商品兌換券。另外秀出「直徑15公分以上的紋身圖案」，也可享相同優惠。
同樣自6月17日起，凡是有鮪魚肚（可捏出肥肉小幅搖動）、穿著比基尼、藍白拖（顏色不拘）的遊客，至六福水樂園現場購票，原價每人799元，優惠價399元。除此之外，6月30日前，包括警察、義警、臺鐵、高鐵、捷運的員工，憑工作證也可享門票優惠。其他如穿著學生制服、整身恐龍裝者，也有不同的優惠折扣。
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