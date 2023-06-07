植物肉丸當主角！拿坡里「BBQ植物肉丸披薩」新登場
「拿坡里」與台畜「NO MEATING一植肉」首度聯名，以植物肉丸為元素，推出「BBQ植物肉丸披薩」，讓民眾能夠擁有全新的飲食體驗。凡購買指定套餐，再加贈「椒椒脆鬆」一包，為披薩帶來辛香的椒麻香氣，風味再升級。
本次新登場的「BBQ植物肉丸披薩」，使用一植肉的「義式植物肉丸」擔當主角。此款植物肉丸透過肌里化蛋白纖維技術製成，保有肉品的口感之餘，還具有零膽固醇等優點。同時配上BBQ燒烤醬，以及雙色甜椒、毛豆仁等食材，帶來不同的清爽滋味，外帶大披薩299元、小披薩199元。（非全素）
除了單點之外，拿坡里披薩.炸雞也提供多款指定套餐方案，外帶價868～1,068元不等。即日起至7月18日期間，點購指定套餐，且披薩口味選擇BBQ植物肉丸披薩，即可加贈價值48元的「椒椒脆鬆」1包。全素的「椒椒脆鬆」由紅辣椒、花椒與大豆蛋白炒製成，能為披薩帶來椒麻香氣與酥脆口感，一次享受兩種風味變化。
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