快訊

竹北天坑又現「裂縫圍城」 居民諷神預言：說好的改善呢

新光金改選前48小時 吳東進、吳東亮大和解能化為共治？

李靚蕾不藏了！首揭官司勝訴內幕 沒掉1滴淚卻有驚人發現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連收2間！「京都柚子豚骨拉麵」忠孝、師大店熄燈 粉絲超錯愕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
京都柚子豚骨拉麵研究中心。圖／擷取自京都柚子豚骨拉麵研究中心 師大店粉絲頁
京都柚子豚骨拉麵研究中心。圖／擷取自京都柚子豚骨拉麵研究中心 師大店粉絲頁

日式拉麵在台灣獲得許多民眾喜愛，市場競爭也相當激烈。近期擁有4間分店的「京都柚子豚骨拉麵研究中心」，自6月起連收「忠孝店」、「師大店」等2間門市，令粉絲相當錯愕。

來自日本的「京都柚子豚骨拉麵研究中心」，標榜使用雞湯豚骨湯頭，再搭配京都水尾產的柚子作為湯底元素，帶來清爽的滋味。店內提供京都水尾柚子胡椒辣味豚骨拉麵、焦香大蒜黑油豚骨拉麵、日本酒風味吟釀味噌豚骨拉麵等不同口味。

原本「京都柚子豚骨拉麵研究中心」共有中山、忠孝、師大、台南等4間門市，並且獲得許多粉絲青睞。不過近期忠孝店、師大店均宣佈自6月1日起結束營業。其中忠孝店在google獲得400餘評論，平均4.2分；師大店則有200餘則評論，平均3.6分。則隨著消息出爐，就有粉絲留言「為什麼」、「吃不到了怎麼辦」

拉麵 京都 粉絲

延伸閱讀

畢業季即「師」業？ 學生惡搞文字方塊 網反點出殘酷教職體系困境

環球科大首屆畢業生回校當老師 他做千餘張「校景早安圖」到熄燈那天

嫉妒台南人！京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店插旗台南

獲師大傑出校友 陳亞蘭見師傅楊麗花親自出席贈花淚崩

相關新聞

連收2間！「京都柚子豚骨拉麵」忠孝、師大店熄燈 粉絲超錯愕

日式拉麵在台灣獲得許多民眾喜愛，市場競爭也相當激烈。近期擁有4間分店的「京都柚子豚骨拉麵研究中心」，自6月起連收「忠孝店...

賣爆了！麵屋武藏「麵王限定麵」太熱銷停售一日　今下午5點起恢復供應

標榜每家分店都有各自特色的拉麵店「麵屋武藏」日前推出「麵王大對決」，分別有四家門市推出四款獨門拉麵口味，讓各個分店擁有自己的專屬特色與獨創滋味。而「麵屋武藏」本店所販售的「麵王限定麵」竟因太過熱銷導致

唐吉訶德有望進駐台南？ 搶攻Don Don Donki夏日祭典超夯冰品飲料 「DONKI企鵝霜淇淋」只送不賣

唐吉訶德進駐台南有望！ 搶攻夏祭慶典「日本直輸」超夯銷魂冰品 「DONKI霜淇淋」只送不賣

統一超商「松山機場第二航廈美食商場」全新改裝登場！「星巴克特色馬克杯」遊客必收

全球航班陸續恢復，搭乘飛機的旅客數大增，統一超商以「美好松山 巨擘高飛」為主題，全新改裝「松山機場第二航廈美食商場」，今...

新店開幕！12MINI「第2鍋半價」、石二鍋「點數加倍」

王品旗下的「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」近期展店快速，預計全台門店合計將達100家。為慶祝石二鍋大潤發平鎮店、大潤發...

記者會取消！抹布水煮麵牛肉麵店發聲明：擇期重新營業

台北市北投區石牌牛肉麵名店因遭外送員以影片踢爆用「抹布水煮麵」引發熱議，老闆許志銘昨（5日）除發聲明致歉，也同時在聲明中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦