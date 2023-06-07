連收2間！「京都柚子豚骨拉麵」忠孝、師大店熄燈 粉絲超錯愕

日式拉麵在台灣獲得許多民眾喜愛，市場競爭也相當激烈。近期擁有4間分店的「京都柚子豚骨拉麵研究中心」，自6月起連收「忠孝店」、「師大店」等2間門市，令粉絲相當錯愕。

來自日本的「京都柚子豚骨拉麵研究中心」，標榜使用雞湯豚骨湯頭，再搭配京都水尾產的柚子作為湯底元素，帶來清爽的滋味。店內提供京都水尾柚子胡椒辣味豚骨拉麵、焦香大蒜黑油豚骨拉麵、日本酒風味吟釀味噌豚骨拉麵等不同口味。

原本「京都柚子豚骨拉麵研究中心」共有中山、忠孝、師大、台南等4間門市，並且獲得許多粉絲青睞。不過近期忠孝店、師大店均宣佈自6月1日起結束營業。其中忠孝店在google獲得400餘評論，平均4.2分；師大店則有200餘則評論，平均3.6分。則隨著消息出爐，就有粉絲留言「為什麼」、「吃不到了怎麼辦」