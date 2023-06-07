紅紅面、綠能心？帝舵Le Locle新表廠 四知識解密

就像一個人的心臟和大腦是動力的來源，製表工廠則是一個品牌的根源。帝舵（TUDOR）今年發表了位於瑞士製表重鎮的力洛克全新表廠，這棟佔地約5,500平方米、約合1,663坪的廠房，在紅色的搶眼外觀下卻有一份綠能的心，不多說，來看四個冷知識，重新認識帶有環保意念的帝舵表廠！

一、位於世界遺產中的工業園區

屬於瑞士西部紐沙特州的力洛克（Le Locle），在2009年時被列入聯合國教科文組織的世界遺產。17世紀時已經由手工業製表的歷史，但當時仍以農、工參半，直到19世紀後才聚集了不少表廠於此，可說是19世紀（至今）的瑞士製表工業園區。

二、紅銀配 醒目顏色一眼難忘

帝舵新表廠採用紅色視覺，隔壁的「鄰居」則是為帝舵、百年靈打造機芯、策略合作的科尼思（Kenissi）製表廠，銀色與紅色的高對比色，走過路過、很難不看見！

三、節能有秘訣 窗外外牆藏玄機

帝舵新表廠的外牆採用了Electrochromic Technology的變色技術，加上窗戶選用Sage Glass」特殊材質，可隨自然光強弱改變透光率，除了讓表廠內的工作人員技師不致為太強的日照干擾，同時也能達到內部空調的節能效果。

四、生物多樣性

雖然說是工廠是大量生產的冰冷機械製造業，但帝舵表廠區域內的草坪修整次數有著每年一次的上限，同時範圍內種植的植物也選擇當地汝拉地區的在地物種，與自然、原生共好，展現100%的瑞士生態系。