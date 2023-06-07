嫉妒台南人！京都咖啡名店「here Kyoto」海外首店插旗台南

繼中目黑咖啡名店「ONIBUS COFFEE」插旗台北後，現在台灣的咖啡迷又盼到了來自京都的咖啡名店「here Kyoto」，即將進駐台南的好消息。

「here Kyoto」透過IG表示，「在眾多的城市裡，我們選擇了和京都相同，有著悠悠古韻的歷史文化之都，府城台南。」店面預計座落於台南舊城區，將以「老屋改造」的方式跟大家見面，這也將是「here Kyoto」的首家海外店鋪。

「here Kyoto」由出身京都的2014年Coffee Fest 世界拉花大賽冠軍山口淳一，於2019年創辦。他多年來走遍中東、歐洲、菲律賓、東南亞、香港、中國與美國等地，傳遞他的咖啡哲學：「一杯好咖啡應該盡可能地簡單，能讓顧客在當下感受到咖啡的美好風味，就是一杯好咖啡。」

「here tainan」預計座落於台南舊城區。圖／摘自「here.tainan」IG

目前「here Tainan」確切地點與開幕時間尚未公布，僅透過IG表示，「我們會與值得信賴的台灣partner一同全心投入這項計劃，並且將這份期待且感激的心情與大家分享。」