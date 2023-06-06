讓人難以忽視的高調！搶眼配色球鞋彷彿賽場上的「發光體」

多數人都偏愛低調風格單品，像是台灣消費者就最愛購入黑色或是其他中性色彩的商品，然而另外有一些人則是不高調不穿！adidas跟PUMA在近期就推出了擁有搶眼配色球鞋，要讓人忽略都很難，穿上就是眾人視覺焦點保證。

PUMA與球星LaMelo Ball合作的籃球鞋，從過去到現在都是話題，而在NBA賽事進行到白熱化時，打算推出全新MB.02 BE YOU實戰球鞋，其特色就是集結過往採用過的陰陽鴛鴦配色、星際太空圖騰、及指標火焰線條等亮點。新款聯名鞋概念延續 「Not From Here」的太空設計，鞋面以銀河系夜空包覆，兩腳在鞋頭貼片、鞋底膠底延伸至鞋舌及鞋帶都沿用Rick And Morty款的陰陽鴛鴦配色，內側火焰噴射線條分別拚寫出RARE和1 OF 1字樣，鞋底還加入豹紋圖樣增強視覺震撼，每一雙都可說是場上最搶眼的目光焦點。

歐洲足球冠軍聯賽，也將於近日登場，為此運動界的盛事到來，adidas則獻上了X Crazylight閃電戰靴。圖／adidas提供