讓人難以忽視的高調！搶眼配色球鞋彷彿賽場上的「發光體」

多數人都偏愛低調風格單品,像是台灣消費者就最愛購入黑色或是其他中性色彩的商品,然而另外有一些人則是不高調不穿!adidas跟PUMA在近期就推出了擁有搶眼配色球鞋,要讓人忽略都很難,穿上就是眾人視覺焦點保證。

PUMA與球星LaMelo Ball合作的籃球鞋,從過去到現在都是話題,而在NBA賽事進行到白熱化時,打算推出全新MB.02 BE YOU實戰球鞋,其特色就是集結過往採用過的陰陽鴛鴦配色、星際太空圖騰、及指標火焰線條等亮點。新款聯名鞋概念延續 「Not From Here」的太空設計,鞋面以銀河系夜空包覆,兩腳在鞋頭貼片、鞋底膠底延伸至鞋舌及鞋帶都沿用Rick And Morty款的陰陽鴛鴦配色,內側火焰噴射線條分別拚寫出RARE和1 OF 1字樣,鞋底還加入豹紋圖樣增強視覺震撼,每一雙都可說是場上最搶眼的目光焦點。

歐洲足球冠軍聯賽,也將於近日登場,為此運動界的盛事到來,adidas則獻上了X Crazylight閃電戰靴。圖/adidas提供