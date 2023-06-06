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「瓜中之王」宜蘭壯圍哈密瓜盛產 脆甜多汁正是好嘗鮮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
壯圍鄉農會努力行銷哈密瓜，今年產量及品質都很好，值得消費者趁新鮮品嘗。記者戴永華／攝影
壯圍鄉農會努力行銷哈密瓜，今年產量及品質都很好，值得消費者趁新鮮品嘗。記者戴永華／攝影

宜蘭縣壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，今年哈密瓜進入盛產，尤其瓜中極品的新世紀新疆哈密瓜，脆甜多汁，甜度可達17度。壯圍鄉農會與鄉公所訂本周六合辦「健走饗瓜果」活動，走完全程送2顆香瓜，另有美食饗宴、瓜果品嘗及吃西瓜趣味比賽等。

早年新疆哈密瓜被引進至台灣，從蘭陽平原開始試種，經過多年馴化改良，遠道而來的嬌客適應台灣風土，而更以靠海的壯圍鄉土質及氣候適宜，栽種出來的哈密瓜品質極優；由於栽種過程費工，產量不多，每年進入產季，馬上成為市場搶手貨。

壯圍鄉農會理事長林听洲表示，今年比較特別是受惠於氣候良好，瓜果成熟採收時沒有遇上大雨，哈密瓜品質更勝往年，一般的瓜果13度就很甜了，今年甜度可以達到17度，口感香脆多汁。

林听洲說，除了新世紀哈密瓜，美華、壯元瓜、黛安娜等不同品種都很美味，壯圍鄉栽種哈密瓜總面積12甲，新品種的卡蜜拉有3甲，若以7成產量來看，一分地約有30萬元以上收成，帶動高經濟農產效益。消費者如欲購買，請上農會網站接洽農民。

為讓更多人品嘗優質鮮瓜，壯圍鄉公所與壯圍鄉農會訂10日上午8點起合辦「2023壯圍健走饗瓜果-哈密瓜推廣行銷暨模範農民表彰活動」，地點位於新南村鎮安宮。

鄉長沈清山表示，完成健走3公里贈送香瓜2顆，走完返回新南鎮安宮後有清涼冰品、瓜果及美食品嘗，現場還有小農市集，現場報名吃西瓜趣味比賽，取前3名送獎品，有吃又有拿，千萬別錯過。

宜蘭壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，瓜果種類多，今年的品質與產量都很好，市場價格看俏。圖／鄉公所提供
宜蘭壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，瓜果種類多，今年的品質與產量都很好，市場價格看俏。圖／鄉公所提供
宜蘭壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，今年瓜果盛產，果肉甜度高，本周六在新南村舉辦品嘗活動。圖／鄉公所提供
宜蘭壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，今年瓜果盛產，果肉甜度高，本周六在新南村舉辦品嘗活動。圖／鄉公所提供

農會 健走 新疆

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