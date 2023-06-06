「瓜中之王」宜蘭壯圍哈密瓜盛產 脆甜多汁正是好嘗鮮

宜蘭縣壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，今年哈密瓜進入盛產，尤其瓜中極品的新世紀新疆哈密瓜，脆甜多汁，甜度可達17度。壯圍鄉農會與鄉公所訂本周六合辦「健走饗瓜果」活動，走完全程送2顆香瓜，另有美食饗宴、瓜果品嘗及吃西瓜趣味比賽等。

早年新疆哈密瓜被引進至台灣，從蘭陽平原開始試種，經過多年馴化改良，遠道而來的嬌客適應台灣風土，而更以靠海的壯圍鄉土質及氣候適宜，栽種出來的哈密瓜品質極優；由於栽種過程費工，產量不多，每年進入產季，馬上成為市場搶手貨。

壯圍鄉農會理事長林听洲表示，今年比較特別是受惠於氣候良好，瓜果成熟採收時沒有遇上大雨，哈密瓜品質更勝往年，一般的瓜果13度就很甜了，今年甜度可以達到17度，口感香脆多汁。

林听洲說，除了新世紀哈密瓜，美華、壯元瓜、黛安娜等不同品種都很美味，壯圍鄉栽種哈密瓜總面積12甲，新品種的卡蜜拉有3甲，若以7成產量來看，一分地約有30萬元以上收成，帶動高經濟農產效益。消費者如欲購買，請上農會網站接洽農民。

為讓更多人品嘗優質鮮瓜，壯圍鄉公所與壯圍鄉農會訂10日上午8點起合辦「2023壯圍健走饗瓜果-哈密瓜推廣行銷暨模範農民表彰活動」，地點位於新南村鎮安宮。