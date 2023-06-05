30元就喝得到！首間「可爾必思」飲料快閃店　只開28天

「可爾必思」也要開賣手搖飲了！來自日本的「可爾必思」自即日起於台北南陽街開設全台首間期間限定的飲料快閃店「Peace你的渴！」，首週推出零咖啡因特調「蜜桃十六茶可爾必思」。活動期間參與打卡活動，還有機會獲得贈禮。

可爾必思本次打造的「Peace你的渴！」快閃店，自即日起至7月2日期間登場，預計每週輪替提供1款特調飲品，每款飲品均使用「可爾必思奶泡」，讓民眾一次可以享受飲料與奶泡的兩種不同口感與風味。首週推出的「蜜桃十六茶可爾必思」，選用十六茶為基底，搭配蜜桃果香與可爾必思奶泡，帶來清爽的夏季滋味，每杯35元，之後還有葡萄、紅茶、綠茶等不同口味。同時現場還固定提供原味、水蜜桃、芒果、蘋果等4種口味的可爾必思，每杯30元。