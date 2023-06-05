樂高陪你搭火車！樂高積木登「環島之星」 拼完送禮券

以迪士尼100週年為主題所打造的「環島之星夢想號－迪士尼主題列車」，自即日起攜手「樂高」，將於列車上加入5款樂高的「迪士尼100週年系列商品」，讓天外奇蹟、迪士尼公主等主題，陪伴民眾一起搭乘列車。參與樂高積木拼砌任務，還可獲得限量樂高贈禮。

自2008年運行的「環島之星」為臺鐵推行的觀光列車，車上提供有卡拉ok車廂、吧檯車廂等不同設施，也多次推出不同的主題風格。自今年1月起，環島之星以迪士尼100週年為主題，推出「環島之星夢想號－迪士尼主題列車」，車上會具有許多迪士尼的經典元素。此次跟再攜手樂高，增添列車活動的豐富性。

活動期間，車廂內將展示5款樂高的迪士尼100週年系列商品，讓民眾可以近距離觀賞。包含有還原電影「天外奇蹟」經典房子與氣球的「天外奇蹟之屋」；6個迪士尼經典角色搭上遊行花車的「Disney Celebration Train」；13位公主齊聚的冒險樹屋「The Enchanted Treehouse」；可拼砌成3種不同造型的「三合一魔法城堡」；以及集結迪士尼經典動畫電影角色的「迪士尼經典搭檔」。

此外，7月2日前於列車上參加「樂高®創意拼拼樂」自由拼砌體驗活動，民眾可與車服人員領借樂高散積木，打造自己的夢幻城堡。將作品照片上傳並參與打卡任務，就可獲贈「樂高贈禮兌換券」。讓大小朋友在列車上也能享受拼樂高的樂趣。