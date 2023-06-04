二十年為藝術圈無私奉獻的「勞力士創藝資助計畫」

勞力士為了慶祝「創藝推薦資助計劃」推出二十週年，日前在雅典舉辦三天的「勞力士藝術節」透過表演、展覽、閱讀、放映、裝置和討論，分享在七個領域（舞蹈、戲劇、音樂、電影、建築、視覺藝術、文學）傳奇導師和門生共創的成果。

這個計畫動員了相當多的巨匠人脈，二十年來，來自120 個國家及地區的1,350 名年輕藝術家獲提名參加。共有300名社會賢達提名年輕藝術家並協助確定最終入圍門生人選，另有145名藝術大師和創作翹楚曾擔任本計劃的顧問。迄今已有63位藝術大師擔任「從39個國家及地區遴選出63 位門生」的導師，等於形成了一個全球跨領域的「藝術社群」。

計畫到底是怎麼運作的？原則上每兩年進行甄選輪替，由傑出藝術家和藝術從業人士組成的顧問團（每屆輪換）會推薦著名藝術大師成為導師人選。當藝術家同意擔任導師後，勞力士便會跟每位導師確立遴選門生的準則。每一對師徒指導關係都是量身定做。

年輕藝術家一開始不能直接提交申請，而是由資深專家組成的提名小組提名，每項藝術領域均設有提名小組。小組負責發掘符合導師要求的門生人選，隨後勞力士會邀請被挑出的候選人遞交申請。提名小組審視所有申請後，將會於每個藝術領域選出三至四名入圍者。然後由勞力士安排導師與最終入圍者們見面，再由導師親自挑選一位門生。

而7大領域：建築、舞蹈、電影、文學、音樂、戲劇及視覺藝術，是自2002年逐步拓展的。

勞力士要求導師和門生在一到兩年的指導期內，進行至少六星期的互動。通常他們交流的時間會比要求更長。也鼓勵師徒訂定專屬合作項目，藉以緊密聯繫，且這份情誼通常延續至指導期結束後。

導師與門生的互動形式並無任何限制，雙方可自由決定地點、方式和時間。門生在導師的建議和支持下，自行選定具體項目進行。在指導期結束前，勞力士會邀請參與者及嘉賓出席公開的週末慶典活動，向各組師徒所獲的成就致意。

門生最終成果部分：有人創作了一部小說，有人寫出全新舞台作品，有人在導師的舞蹈團中發展其事業，亦有門生與導師共創一件藝術作品等，也有獲任命為各大劇團的藝術總監、美國桂冠詩人。勞力士會繼續與每名門生保持聯繫，關注他們的事業動向。

具體的量化包括：96齣舞蹈作品。18個跨領域表演及裝置藝術展。 306件戲劇、歌劇及其他現場演出，包括寫作、製作、導演、燈光設計以及表演。244項參與藝術節及雙年展的多元化經歷。154個建築構造。翻新與研究 87本出版物，包括小說、短篇小說、詩集、回憶錄、散文及劇本。79件文學作品翻譯。198項執導、製作或參演影片，包括劇情片、短片、紀錄片及電視劇。446項個人、團體或大型視覺藝術展。195件音樂表演、唱片、電影配樂及作曲作品。45齣交響樂演奏。60件藝術類獎學金。