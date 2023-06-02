Bencotto當代義菜上桌！新廚上新菜「可多人分享」

台北文華東方酒店Bencotto義大利餐廳新廚上新菜。來自威尼斯的新任義籍主廚艾曼紐．貝爾加莫 (Emanuele Bergamo)、副主廚瑞卡多．貝里諾 (Riccardo Pellino) 駐店掌廚，兩人曾於五星酒店搭檔，建立絕佳默契；據了解，此前酒店刻意聘請「無亞洲經驗」名廚，以展現更地道的義式料理。

艾曼紐曾在澳洲與紐西蘭多間「廚師帽」餐廳，以及西班牙米其林餐廳歷練，瑞卡多則有法國米其林餐廳的資歷。兩人首次踏上亞洲，即日起攜手推出全新菜單，被食客評為「手法更細膩」，「充滿藝術美感的摩登擺盤」，Bencotto同時新增「可多人分享」與「桌邊服務」的菜式，重新詮釋當代義菜的新食尚。

主廚艾曼紐設計Bencotto的新菜單，道道都蘊藏著他細膩、沉穩中不受侷限，精緻卻不過份花俏炫技的料理風格。例如義菜中常見的開胃菜「家傳番茄塔」，在此除了是升級版，還以更現代摩登的方式呈現，像是酥脆的千層塔上飾以兩種台灣番茄，色彩繽紛如畫作，最後淋上特製醬汁，適合2到4人優雅開胃。

另一道開胃菜烤茄子，主廚選用日本蛋茄，烤過再煎上色、切片、抹上起司捲起塑型，再調味、回烤、淋醬，層層工序展現細膩美好風味，旁搭以小麥脆片，風味迥然不同卻又巧妙平衡。

主廚的最愛、也是其招牌菜「波隆納牛肉醬義大利麵餃」，從全蛋黃和入杜蘭小麥麵粉做成麵餃皮開始，完全手工，內餡使用美國prime牛肉製成肉醬，並以法式白醬、番茄醬與濃縮牛肉汁提味，極富嚼勁的麵餃搭配濃香肉醬，相當美味。

主菜選項中的「慢燉澳洲和牛牛頰」也讓人驚豔，和牛頰需放進熬製的高湯中燉煮12個小時，盛盤時撒上脆小米，牛頰肉軟香入口即化，炸過的脆小米讓口感更鮮明，搭配燉煮得軟綿微酸的包心菜、塊根芹泥，既解膩又一新味覺。

而義大利國寶級甜點「提拉米蘇」，也在艾曼紐的詮釋下展現全新風味。他將傳統打發的起司糊改填入氮氣瓶，以類似分子料理的作法，讓上層的馬斯卡彭起司慕斯呈現蓬鬆綿密的細緻口感，少了酒香，卻挖到了讓人驚豔的咖啡冰淇淋，重重驚喜，讓人印象深刻。

Bencotto義大利餐廳

地址：台北市敦化北路158號6樓