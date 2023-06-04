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誰是三角飯糰霸主？原來「這個」口味這麼受歡迎！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
誰是三角飯糰霸主？原來「這個」口味這麼受歡迎！ 圖片來源:Unsplash
誰是三角飯糰霸主？原來「這個」口味這麼受歡迎！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「超商飯糰口味」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大超商飯糰口味。

超商的三角飯糰食用起來既方便又快速，是趕時間之人必備的裹腹好幫手，對於食量不大與想要省錢的人來說，更是大小適中又不失飽足感的美食，而近年來超商也不斷推陳出新，除了開發各類型口味之外，更透過聯名等方式持續推出多元化的選擇。


「鮪魚」飯糰成不敗經典 網紅聯名「奢華海鮮丼」引發網友熱烈討論

▲網友熱議六大超商飯糰口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議六大超商飯糰口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對超商三角飯糰口味的相關話題討論，可以發現最經典的「鮪魚」口味受到熱烈討論，其受歡迎的原因在於口味平易近人、接受度高，有網友就在討論區表示「不管是全家還是711，都只喜歡吃鮪魚御飯糰，鮪魚真的好好吃啊」，可見鮪魚有不少死忠的支持者；另外，「肉鬆」口味也是靠著老少咸宜的風味攻佔排行榜，有網友留言分享自己對肉鬆飯糰的口感研究「有次晚上去超商剛好在進貨，吃到當天製造的酥脆肉鬆內餡，跟放一天的口感完全不一樣！」，吸引網友熱烈迴響「放一天的米飯口感會偏硬、肉鬆餡料濕潤，與當天製造的口感不一樣」，顯見飯糰雖然是冷藏食品，但大家還是非常講究口感的。

除了傳統口味之外，超商也不斷地推陳出新，與網紅、KOL合作研發新口味，「奢華海鮮丼」、「照燒雞拌飯」就是與網紅「Joeman」合作推出的全新口味，也受到民眾正反兩極的熱烈討論，像是有網友在討論區表示「奢華海鮮丼可以吃到熟成明太子、熟成鮭魚卵、魚卵塊、干貝與蝦仁等五種餡料，口味比較清淡，當早餐吃也不會有負擔」；但也有網友覺得「海鮮丼差不多就是龍蝦沙拉的味道，不值59元」，可見大家對口味都有不同的標準，但價格是決定購買的重要因素之一。

最後，「蔥鹽燒肉」也是網友討論度高的品項之一，靠著經濟實惠的價格與鹽蔥燒肉的蔥油香征服網友們的味蕾，有網友分享「鹽蔥燒肉的蔥油味真的很香，稍微偏鹹但我覺得好好吃，裡面的肉也不會乾乾柴柴的，完全是很簡單但很耐吃的口味，這款連我媽都很愛」、「蔥鹽口味很好吃！算是數一數二最常抓的三角飯糰」，不少人認為這個口味榮登排行榜是實至名歸。

以上是網友熱議的超商飯糰口味排行，你常吃的口味有上榜嗎？飲食口味因人而異，但超商飯糰擁有多元豐富的口味選擇，方便的特性更是受到不少人的喜愛，下次不妨也換個口味試試看喔！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議六大超商飯糰口味 網路聲量排行」相關討論則數。
觀測期間：2022/05/01~2023/05/18，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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