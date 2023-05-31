空調業界唯一雙白金 日立冷氣凍結洗淨2.0+節能新指標

第25屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮31日盛大舉辦，日立冷氣品牌紀錄持續推進，成為2023讀者文摘信譽品牌大贏家！日立變頻冷氣、除濕機、空氣清淨機品項全部獲獎，日立冷氣連續22年拿下最高榮譽白金獎；日立除濕機連續11年獲獎，6度榮獲白金獎肯定；日立空氣清淨機12度獲頒該獎項最高榮譽金獎肯定。日立冷氣透過先進功能與高品質產品力，升級打造「極品空氣淨化網」，讓消費者在家中每個空間都能「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」，持續穩居消費者心目中空調品牌首選。

日立冷氣同步日本尖端空調科技，以凍結洗淨科技引領空調業界持續進化，「凍結洗淨2.0+」結合凍結洗淨及電離科技，將空調機內的熱交換器進行凍結、解凍達到洗淨效果後，熱風行程使機體內部加速乾燥，經測試抑菌效果可達99.9%。再以獨家電離科技透過日本最新可逆轉馬達控制技術，驅動風扇逆轉將電離淨化離子佈滿機體內部，延長抑菌效果，呼吸更健康。此外，日立冷氣家用空調全系列皆搭載凍結洗淨科技，潔淨力全面進化。

日立除濕機11度獲獎、6度取得最高榮譽白金獎，搭載業界獨家無動力熱管循環系統，效能提升221%，清淨型機種一次滿足除濕、清淨兩大需求，完美對應台灣全年潮濕、空污威脅的氣候型態。連續12年榮獲金獎肯定的日立空氣清淨機全部日本製造，PF系列機種由日本著名設計師深澤直人操刀設計，以取得IF設計大獎的極簡質感融入不同居家裝潢風格，LED觸控面板人性化直覺操作，空氣狀態一目瞭然，輕鬆享受日立冷氣帶來的全面潔淨與舒適。

秉持「珍愛地球．深耕台灣」企業願景，日立冷氣不僅提供高品質的空調產品，取得銷售第一14連霸的好成績，長期從教育、體育、文化、慈善公益和偏鄉關懷等多元面向回饋社會，更力挺政府綠能建設方針，率先建置業界最大太陽能光電場，與空調減碳效益合併計算，相當於841座大安森林公園，以具體行動實踐企業社會責任，為台灣帶來更加純淨的幸福與舒適。