龜記「紅柚翡翠」變冰棒！布丁狗舒芙蕾布丁杯同步登場
龜記「紅柚翡翠」變冰棒了！手搖飲「龜記」本季攜手「SUNFRIEND MOUTH」，以店內招牌的紅柚翡翠、秀水旺梨春為發想，推出「紅柚翡翠」與「秀水旺梨春」兩款古早味冰棒，為炎炎夏日帶來沁涼享受。搭配「7-ELEVEN 國際冰品抽抽樂」活動，還有機會享「2件0元」的優惠。
「紅柚翡翠」是龜記的招牌明星飲品，以綠茶為基底，並加入大量新鮮葡萄柚而成。本次「紅柚翡翠冰棒」即是由紅柚翡翠變身而成，同樣擁有清新酸爽的風味。同為人氣飲品變身的「秀水旺梨春」，則是以台灣土鳳梨調入台灣四季春，兼具果酸感與茶香。兩款冰棒均為7-Eleven獨賣，每支59元。即日起至6月27日期間，搭配「7-ELEVEN 國際冰品抽抽樂」活動，有機會抽到任選兩件0元，或是5折、7折、9折等折扣。
除此之外，本季還有「布丁狗舒芙蕾布丁杯」登場。使用一層布丁、一層焦糖醬、一層舒芙蕾，層層推疊療癒的布丁杯，同時擁有舒芙蕾、焦糖布丁的層次口感，還有著可愛的布丁狗包裝，每杯65元，同樣是7-Eleven獨家販售。即日起至6月13日期間，搭配世界牛奶日活動，麵包/甜點任選2件省10元。
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