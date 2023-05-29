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只送不賣！必勝客「比薩貓罐頭」限量5000組　貓奴必搶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「喵皇同享餐」內含「小比薩買1送1」，以及「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭2個」兌換序號。圖／必勝客提供
「喵皇同享餐」內含「小比薩買1送1」，以及「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭2個」兌換序號。圖／必勝客提供

繼推出「西京燒職人鮭魚比薩」後，「必勝客」將於「國際抱貓日（5月30日）」推出專為貓咪量身打造、只送不賣的「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」，將比薩化身成為貓罐頭，讓家中的喵皇也可以盡情享用比薩的滋味！活動購買「喵皇同享餐」就可免費獲贈「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」，並享小比薩買1送1優惠，全台限量5,000組。

必勝客與新創寵物鮮食品牌「毛孩噗」合作，以「西京燒職人鮭魚比薩」為範本，推出「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」，內含有大西洋鮭魚、鯖魚等2種魚肉，並由專業獸醫師、營養師參與研發設計，添加牛磺酸、金盞花萃取、豬軟骨素、綜合維生素、多種礦物質等營養素，符合AAFCO、NRC美國國家研究院的寵物食品營養雙重標準，讓家中愛貓也可以品嚐到比薩的滋味。

此次推出的「喵皇同享餐」將於5月30日開訂購，套餐內含「小比薩買1送1（口味任選，以價高者計）」，並有「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭2個」兌換序號一組（須至毛孩噗官網輸入序號兌換，預計6月5日開始出貨），每組478元起，全台限量5,000組。

「喵皇同享餐」讓貓奴與貓主子都能同享比薩滋味。圖／必勝客提供
「喵皇同享餐」讓貓奴與貓主子都能同享比薩滋味。圖／必勝客提供
必勝客與毛孩噗合作，推出只送不賣的「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」。圖／必勝客提供
必勝客與毛孩噗合作，推出只送不賣的「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」。圖／必勝客提供

鮭魚 獸醫師 寵物

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