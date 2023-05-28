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戶外休閒風潮正夯！文青時尚品牌跨界打造自行車衣、折疊桌椅

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
agnès b. 首度與法國戶外品牌Café du Cycliste攜手合作，推出聯名服裝。圖／agnès b.提供
agnès b. 首度與法國戶外品牌Café du Cycliste攜手合作，推出聯名服裝。圖／agnès b.提供

天氣正好！讓許多人願意到室外走跳，感受生活愜意，因此以文藝和潮流風格著稱的agnès b.和Maison Kitsuné在這季分別與製作專業車衣而聞名的Café du Cycliste、戶外家具與配件品牌Helinox攜手合作，推出原有品牌不曾有過的自行車衣與折疊桌椅，於原有美學基礎下，多了機能主義的實用性。

agnès b. 首度與法國戶外品牌Café du Cycliste攜手合作，推出聯名服裝。靈感受到自行車文化啟發，打造多款適合戶外運動的男女裝，具備專業機能性與舒適度。聯名系列於法國與鄰近歐洲地區製造，融合永續與專業運動裝，藉此體現兩大品牌自由、真實、環保、綠色時尚的共同價值觀。提供包含拉鍊外套、Polo衫、背心、工裝短褲，及印有設計師手寫字訊息的中性T恤，適合日常穿著。另有專業自行車衣、連身吊帶車褲，觸感滑順且高度透氣，圖案來自Agnès女士在法國TGV高鐵上拍攝的攝影作品，畫面呈現速度流動意象，與自行車運動相呼應。

Maison Kitsuné旗下的Café Kitsuné與戶外家具與配件品牌Helinox攜手合作，推出折疊桌椅。圖／Onefifteen提供
Maison Kitsuné旗下的Café Kitsuné與戶外家具與配件品牌Helinox攜手合作，推出折疊桌椅。圖／Onefifteen提供

以在任何地方皆能創造專屬咖啡廳為靈感，讓Helinox與法國時尚品牌Maison Kitsuné旗下的Café Kitsuné跨界，創作出適合在戶外也能享受歡樂時光的傢俱。 這系列採用了以往Helinox經典的咖啡椅和咖啡桌設計作為基礎，同時兼容合作品牌Café Kitsuné的設計細節，包含雙logo呈現，以及將Café Kitsuné 經典的橘色融入。設計上除了便於攜帶之外，更是能夠很快速的進行組裝以及收納，大大提高了實用度聯名款的戶外桌面上更是印有雙面的棋盤格紋，不僅更具有趣味，也展現出Helinox創意的一面。

agnès b.與Café du Cycliste聯名系列T恤，3,680元。圖／agnès b.提供
agnès b.與Café du Cycliste聯名系列T恤，3,680元。圖／agnès b.提供

agnès b.與Café du Cycliste聯名系列，推出專業自行車衣、連身吊帶車褲，觸感滑順且高度透氣。圖／agnès b.提供
agnès b.與Café du Cycliste聯名系列，推出專業自行車衣、連身吊帶車褲，觸感滑順且高度透氣。圖／agnès b.提供

agnès b.與Café du Cycliste聯名系列自行車衣，7,980元。圖／agnès b.提供
agnès b.與Café du Cycliste聯名系列自行車衣，7,980元。圖／agnès b.提供

Café Kitsuné與Helinox聯名系列折疊桌，14,800元。圖／Onefifteen提供
Café Kitsuné與Helinox聯名系列折疊桌，14,800元。圖／Onefifteen提供

Café Kitsuné與Helinox聯名系列折疊椅，12,022元。圖／Onefifteen提供
Café Kitsuné與Helinox聯名系列折疊椅，12,022元。圖／Onefifteen提供

agnès b.與Café du Cycliste聯名系列背心，3,680元。圖／agnès b.提供
agnès b.與Café du Cycliste聯名系列背心，3,680元。圖／agnès b.提供

品牌 自行車 文青 法國 咖啡廳

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