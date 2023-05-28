戶外休閒風潮正夯！文青時尚品牌跨界打造自行車衣、折疊桌椅

天氣正好！讓許多人願意到室外走跳，感受生活愜意，因此以文藝和潮流風格著稱的agnès b.和Maison Kitsuné在這季分別與製作專業車衣而聞名的Café du Cycliste、戶外家具與配件品牌Helinox攜手合作，推出原有品牌不曾有過的自行車衣與折疊桌椅，於原有美學基礎下，多了機能主義的實用性。

agnès b. 首度與法國戶外品牌Café du Cycliste攜手合作，推出聯名服裝。靈感受到自行車文化啟發，打造多款適合戶外運動的男女裝，具備專業機能性與舒適度。聯名系列於法國與鄰近歐洲地區製造，融合永續與專業運動裝，藉此體現兩大品牌自由、真實、環保、綠色時尚的共同價值觀。提供包含拉鍊外套、Polo衫、背心、工裝短褲，及印有設計師手寫字訊息的中性T恤，適合日常穿著。另有專業自行車衣、連身吊帶車褲，觸感滑順且高度透氣，圖案來自Agnès女士在法國TGV高鐵上拍攝的攝影作品，畫面呈現速度流動意象，與自行車運動相呼應。

Maison Kitsuné旗下的Café Kitsuné與戶外家具與配件品牌Helinox攜手合作，推出折疊桌椅。圖／Onefifteen提供

以在任何地方皆能創造專屬咖啡廳為靈感，讓Helinox與法國時尚品牌Maison Kitsuné旗下的Café Kitsuné跨界，創作出適合在戶外也能享受歡樂時光的傢俱。 這系列採用了以往Helinox經典的咖啡椅和咖啡桌設計作為基礎，同時兼容合作品牌Café Kitsuné的設計細節，包含雙logo呈現，以及將Café Kitsuné 經典的橘色融入。設計上除了便於攜帶之外，更是能夠很快速的進行組裝以及收納，大大提高了實用度聯名款的戶外桌面上更是印有雙面的棋盤格紋，不僅更具有趣味，也展現出Helinox創意的一面。

agnès b.與Café du Cycliste聯名系列T恤，3,680元。圖／agnès b.提供

agnès b.與Café du Cycliste聯名系列，推出專業自行車衣、連身吊帶車褲，觸感滑順且高度透氣。圖／agnès b.提供

agnès b.與Café du Cycliste聯名系列自行車衣，7,980元。圖／agnès b.提供

Café Kitsuné與Helinox聯名系列折疊桌，14,800元。圖／Onefifteen提供

Café Kitsuné與Helinox聯名系列折疊椅，12,022元。圖／Onefifteen提供