壽司郎「鮪魚極上赤身」40元！九州紅魽、明太子新上桌

日本的九州擁有豐富的美食，即日起至6月11日期間，「壽司郎」特別以劍先烏賊、紅魽等海鮮食材，以及博多明太子等食材入饌，限時推出一系列全新餐點。另外為慶祝高雄夢時代店改裝完成再開幕，限時推出「鮪魚極上赤身40元」的優惠方案，消費滿額再贈「萌抱壽司貼紙」1張。

壽司郎本次所推出的「出發前往美味九州」的活動中，推出多款特色餐點，包括有「長崎縣產劍先烏賊」、「鹿兒島縣產紅魽」、「長崎縣產水煮章魚腳」、「長崎縣產野生櫻鯛天婦羅」、「九州產醃漬胡麻鯖魚」等品項，另外還有添加博多やまや的明太子的「明太子奶油起司軍艦」、「博多明太子奶油拌麵」，以及「竹莢魚」、「酥炸竹莢魚」同步登場。同時壽司郎也以具有百年歷史的長崎縣名物「奶昔冰沙」為靈感，推出「長崎名物奶昔冰沙」，提供夏日清涼感受。各品項售價40～120元不等。