身分證G開頭宜蘭人獨享 礁溪寒沐甜點麵包這幾天85折

宜蘭礁溪寒沐酒店1樓新開「沐選」伴手禮店，提供包含烘焙糕點、冷凍商品等超過百項商品，寒沐為了敦親睦鄰，優惠宜蘭人，即日起至5月31日，每逢周三、四，縣民可享甜點麵包85折優惠。

又有宜蘭人限定的獨享優惠了，這次除了寒沐好吃的麵包甜點外，位於宜蘭員山鄉的力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳，供應自助式美食餐飲，尤其自製甜品種類花樣多超搶眼，即日起至年底，宜蘭人享用晚餐不分平假日，第二人半價。

「沐選」是礁溪寒沐酒店新開設的伴手禮區，位於入口一樓左手邊，大面落地窗伴隨日光灑落，營造悠閒氛圍，停車方便，民眾可輕鬆購物，營業時間上午10時30分至晚上7時，提供伴手禮及外帶美食餐點，包含烘焙糕點、冷凍商品、酒類飲品、冷凍食品與零食雜貨等超過百項商品，最低優惠價格35元起。

人氣商品包括芒果啵啵、青檸伯爵麵包、莓莓乳酪麵包與千層吐司，另外還有MU醬與MUMU醬的娃娃與飲料杯套可供選擇，即日起至2023年5月31日，每逢周三、四提供宜蘭人獨享優惠，購買甜點麵包可以打85折。

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