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首批限量50組！PChome 24h購物搶先販售「台灣高鐵700T列車模型全新車號TR33」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物電商獨家販售夢幻收藏逸品「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」，5月25日上午10點起限量開搶。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物電商獨家販售夢幻收藏逸品「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」，5月25日上午10點起限量開搶。圖／PChome 24h購物提供

高鐵迷注意！PChome 24h購物宣布線上獨家搶先販售「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」，售價10,600元，首批限量僅50組，5月25日上午10點準時開搶，由專業模型大廠嚴格把關，並從日本生產，收藏價值極高，是鐵道玩家不可錯過的夢幻逸品，趕快筆記時間手刀快搶！

PChome 24h購物去年獨家開賣「台灣高鐵 X 卡娜赫拉的小動物彩繪列車模型」，限量180組不到3分鐘就瞬間秒殺、搶購一空。為了滿足熱衷高鐵的忠實粉絲，今年PChome 24h購物再度成為電商獨家，搶先販售「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」。

「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」由知名精密鐵道模型品牌KATO所製作，運用數十年來累積的專業技術，全程於日本生產完成來台，擁有原廠品質保證。內含6輛基本組與6輛增結組之組合，包含700T列車1 （含頭燈及尾燈）、2、3、4、5、6、7、8 （動力車）、9、10、11、12號車 （含頭燈及尾燈），還可另外購買控制器與列車軌道，即可自由操控速度，並切換行進方向與頭／尾燈，體驗真實700T列車奔馳，滿足駕駛夢想及樂趣。

PChome 24h購物首波提供限量50組開放消費者預購，售價10,600元，5月25日上午10點準時開搶，限量發售，售完為止。為歡慶PChome 24h購物成為電商獨家預購平台，即日起至6月11日購買生活居家指定品還可登記抽樂高盒組，使用玉山Pi卡綁定Pi 拍錢包最高還可享6% P幣回饋。

PChome 24h購物電商獨家販售夢幻收藏逸品「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」，售價10,600元，首批限量僅50組，5月25日上午10點起限量開搶。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物電商獨家販售夢幻收藏逸品「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」，售價10,600元，首批限量僅50組，5月25日上午10點起限量開搶。圖／PChome 24h購物提供

彩繪列車 高鐵

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