首批限量50組！PChome 24h購物搶先販售「台灣高鐵700T列車模型全新車號TR33」

高鐵迷注意！PChome 24h購物宣布線上獨家搶先販售「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」，售價10,600元，首批限量僅50組，5月25日上午10點準時開搶，由專業模型大廠嚴格把關，並從日本生產，收藏價值極高，是鐵道玩家不可錯過的夢幻逸品，趕快筆記時間手刀快搶！

PChome 24h購物去年獨家開賣「台灣高鐵 X 卡娜赫拉的小動物彩繪列車模型」，限量180組不到3分鐘就瞬間秒殺、搶購一空。為了滿足熱衷高鐵的忠實粉絲，今年PChome 24h購物再度成為電商獨家，搶先販售「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」。

「台灣高鐵700T列車模型十二輛組－全新車號TR33」由知名精密鐵道模型品牌KATO所製作，運用數十年來累積的專業技術，全程於日本生產完成來台，擁有原廠品質保證。內含6輛基本組與6輛增結組之組合，包含700T列車1 （含頭燈及尾燈）、2、3、4、5、6、7、8 （動力車）、9、10、11、12號車 （含頭燈及尾燈），還可另外購買控制器與列車軌道，即可自由操控速度，並切換行進方向與頭／尾燈，體驗真實700T列車奔馳，滿足駕駛夢想及樂趣。