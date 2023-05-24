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用水庫污泥、枯危木材！無印良品松高店辦展秀永續決心

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
MUJI無印良品首次推出台灣在地企畫展覽「RE／FUTURE」。圖／無印良品提供
MUJI無印良品首次推出台灣在地企畫展覽「RE／FUTURE」。圖／無印良品提供

MUJI無印良品即將在微風松高店，開設占地700坪以上的旗艦大店，作為最新型態的店舖中，無印良品不僅推出眾多新服務與新商品，包括販售乾燥花、首賣日本進口窗簾，更重要是要宣示品牌友善環境與永續的概念，首度在台灣獨立企畫關於友善環境與再生主題的展覽「Re／FUTURE」，呈現出無印良品正在進行回收與再生的物件，另外，旗艦店的建材，也是友善環境為主要選擇。

無印良品微風松高店中，採用各種環保素材，譬如使用水庫淤泥製作的樂土，成為牆面設計，以及具有吸音效果與使用丟棄木材製成的木絲水泥，也成為牆面設計之一；另外首度與林務局合作，採用即將丟棄，但仍能使用的枯危木材，打造成餐飲區的大型桌檯面，地板為水磨石地板，製作過程採用回收素材，不需要化學燃料及合成樹脂等。

另外門市內，也大量使用台灣意象的紅色花磚材料作為設計，凸顯在地感。

在松高店中，無印良品也開拓12坪的空間，舉辦「Re／FUTURE」展覽，呈現出包括玻璃、塑膠、廢輪胎、丹寧褲、植林木及物流紙箱等，無印良品正在回收與再生的物件，展現出品牌對於環境友善的決心與努力。

無印良品 微風

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