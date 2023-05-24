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金門酒廠舉辦首屆金酒盃調酒大賽 33所學校共襄盛舉

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
為傳承中式白酒文化，賽事特別加入「中式白酒知識」項目。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
為傳承中式白酒文化，賽事特別加入「中式白酒知識」項目。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年適逢金門酒廠創立71周年，為促進中式白酒的傳承與創新，特別攜手中華民國國際調酒協會，於高雄林皇宮舉辦「第一屆金酒盃全國調酒大賽」，共吸引來自北中南高達 33 所學校參與，其中包括 19間大專院校、14 組高中職，共 177 組選手踴躍報名。

這次舉辦的「金酒盃全國調酒大賽」 ，是金門酒廠為年輕一代提供展示才華與實踐夢想的舞台，希望透過賽事激發年 輕學子對中式白酒的熱情與興趣，用創意解讀中式白酒文化，也期待藉由「金酒盃」培育更多台灣年輕選手，挑戰國際級調酒賽事，贏得世界冠軍。

金酒公司董事長謝世傑在開幕典禮上表示，金門高粱酒是台灣中式白酒的領導品牌，也在國際烈酒比賽中履獲佳績、獲得世界級肯定；但現今年輕人較少接觸到金門高粱酒的文化底蘊及醇厚風味，希望透過賽事，拉近年輕族群與金門高粱酒的距離，並期待透過選手們的創意作品、想法、語言來重新呈現中式白酒的文化魅力。

經過激烈競賽，由正修科技大學冠軍張鈺姍獲大專院校傳統調酒組冠軍、正修科技大學吳宥霆獲大專院校花式調酒組冠軍、正修科技大學王仕鵬獲大專院校中式白酒知識組冠軍、中華醫事科技大學何家榮獲沙發創意調酒組冠軍、台南應用科技大學賴玟茵獲大專院校托盤競賽組冠軍、復華中學王毓婕獲高中職中式白酒知識組冠軍、國立玉井工商沈世賢獲高中職托盤競賽組冠軍、國立玉井工商林沛蓁獲高中職口布摺疊創意組冠軍；中華醫事科技大學獲大專院校組精神總錦標，國立玉井工商獲高中職組精神總錦標肯定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒公司董事長謝世傑期待透過選手們的創意作品，重新呈現中式白酒的文化魅力。圖／金門酒廠提供。
金酒公司董事長謝世傑期待透過選手們的創意作品，重新呈現中式白酒的文化魅力。圖／金門酒廠提供。
金門酒廠舉辦首屆金酒盃調酒大賽，共吸引33 所學校參與、177 組選手報名。圖／金門酒廠提供。
金門酒廠舉辦首屆金酒盃調酒大賽，共吸引33 所學校參與、177 組選手報名。圖／金門酒廠提供。
正修科技大學吳宥霆獲大專院校花式調酒組冠軍。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
正修科技大學吳宥霆獲大專院校花式調酒組冠軍。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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