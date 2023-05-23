25歲料理人的3年限定計畫！台中法料Cub首季菜單登場

人生中的25歲正是最美好的年華，國內3位相遇於米其林二星餐廳RAW、平均年齡25 歲的料理人Peter、Winston 與江阪心廷，決定在台中攜手打造Cub法料餐廳，展開3年限定的合作計畫。「Cub」在英文中，指的是熊、獅等動物的「幼獸」，也意味著成長為成獸獨當一面的過程，正是3人現階段的自我期許。

他們承襲法料Fine Dining的靈魂，大量選用與台中地緣相近的在地食材，以及食材永續零浪費（Zero-Waste Cooking）的理念，盡情發揮前衛無懼的實驗精神。除每季更新的Tasting Menu外，更自5月起將每個星期天列為Special Day，透過副品牌「彼得幼獸股份有限公司」，以黑板料理的餐點方式，輪流策劃主題即興發揮。

首季Tasting Menu共8道料理，以主角食材為名，以「甜蝦」、「紅甘」、「茭白筍」、「金目鯛」、「櫛瓜花」、「黑豬」等輪番登場，並搭配由亞洲首間無酒精酒吧「一時無酉」所設計的4款無酒精飲品，近一步點亮食材在味蕾上的曲線與餘韻。套餐每套2,280元+10%，4款無酒精飲品 800元+10%。

「甜蝦」以昆布製成昆布塔殼，上頭選用來自宜蘭龜山島的甜蝦切碎成丁，巧妙搭配以聖女番茄榨汁過篩製成的澄清番茄果凍碎，並以紫蘇醋調味，點綴帶來清香的黃檸檬皮與紫蘇花，咬下時不僅感受到自然濃郁的海味，還有蝦的鮮甜和番茄的微酸。

「茭白筍」選用來自南投埔里的小農嫩芽茭白筍，藉由高溫炭烤表面，鎖住食材內部的鮮嫩狀態與極致豐富的水分，切成條狀後裹上加入香檳醋的沙巴雍（Sabayon），創造出下層交融炭燒、酸甜濃郁與汁水淋漓的茭白筍滋味交響曲。上層的生茭白筍則拌以酸柑醋，讓人享受到有如水梨般的爽脆，刻意以酸種麵包脆片鋪底口感，並藉由片煙燻鴨胸和八角，帶來不同於蔬菜的鹹味與香氣。

「黑豬」以純炭火烹調的清水黑豚，選用油脂極少的帶骨里肌部位，透過鹽麴醃漬分解豬肉纖維，使得肉質嚐起來更加軟嫩，烤出透著粉色卻又帶有可口的咀嚼感，接著沾上藉由原豬骨熬成的醬汁以及焦化味增，放大並呼應炭烤的料理手法。

甜點「洋蔥」以法國布列塔尼起司餅乾為基底，打上質地紮實的香緹奶油，放上香氣四溢的烤榛果碎粒與榛果醬，刨出帕瑪森起司作為搭配，並於其上擺出窗花洋蔥餅乾。接著放上甜味、水分皆高，辛味較低的屏東洋蔥製成的冰淇淋，再撒以洋蔥皮製成的粉，不僅完整使用整顆洋蔥不浪費，也在口中留下濃郁滿足的尾韻。

◎Cub法料餐廳

．地址：台中市北區育德路201號

．營業時間：週三至週六：18：45～22：00。週日Special Day：18：00～01：00。週一、二公休。

．訂位連結：https://reurl.cc/6NYxVb

紅甘。圖／Cub提供。 Cub承襲法料Fine Dining的靈魂，盡情發揮前衛無懼的實驗精神。圖／Cub提供。 黑豬。圖／Cub提供。