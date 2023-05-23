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旅讀週曆／廢棄家電變黃金？新美館用藝術帶你結交「新朋友」《原子少年》他讚嘆：人人都是創作者

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
新北市美術館。圖／新北市美術館提供
新北市美術館。圖／新北市美術館提供

image source:翻攝YT／旅讀週曆

文／姜雅馨

新北市美術館自4月15日開園起舉辦「KICK OFF！新北市美術館園區開放」活動，接連推出「遇見新美」、「草原曼波」都廣受熱烈迴響與好評，新美館4月29日、4月30日也盛大舉辦「太陽餐桌」活動，想知道有哪些好玩又有趣的內容嗎？趕快跟著選秀節目《原子少年》出道、OPENsi團員陳子輇一起來看看吧！

新美館開園邀民眾在太陽下野餐！全天然食材料理突破你我想像

「太陽餐桌」為新美館開園限定活動，新美館不只有戶外園區大片青青草地讓民眾親近大自然，為了創造大型共生行為地景，館方也特別舉辦以全民聚會為核心的太陽餐桌活動，透過多元行動方案，邀請大家一起在太陽底下野餐、學習，重新認識我們居住的這顆星球。

除了欣賞「空空把西非擊鼓樂團」在太陽舞台上帶來精彩演出，旁邊的營養補給站「好野人全家餐」，也讓爸媽帶著小孩，圍在餐桌一起使用全天然食材製作料理。

如果想深入了解大地好味道，還能參加工作坊活動，實際品嚐、製作與摸索，體驗與家人朋友共煮的土地餐桌，陳子輇也跟著調製月桃鳳梨飲、料理次蔥鹹豬肉，其中飲料中月桃味道類似水果糖果，和鳳梨的酸甜滋味相輔相成；刺蔥醃過的鹹豬肉，搭配有哇沙米味道的葉子享用，更加提升鹹豬肉的層次。最後走到地球直送市集攤位，產區直送的溫暖美食與器物相遇，也讓陳子輇直呼「很特別」。

新北市美術館太陽舞台「空空把西非擊鼓樂團」
▲新北市美術館太陽舞台「空空把西非擊鼓樂團」

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新北市美術館太陽舞台營養補給站工作坊
▲新北市美術館太陽舞台營養補給站工作坊

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圓頂藝術空間現微型社群模型！沈浸式藝術遊戲讓民眾結交「新朋友」

走進新美館圓頂藝術空間，第一檔展覽以「新朋友」為主軸，象徵新美館與地方新文化聚落的誕生，策展人也邀請藝術家帶來共創式親子同遊藝術作品，另開發沈浸式藝術互動遊戲，不只在數位時代創造微型社群新模型，來到這裡的民眾也可以藉此結交新朋友。陳子輇也親身體驗《無垠光陰之外》、《大雨健身房》、《ID》等藝術展覽，走到圓頂藝術空間外，還可以坐進廢棄家電組成的《運轉生活的終點站》小火車，或是翻玩大型組裝展品《COLO》，激發民眾對於藝術的創意潛能。

新北市美術館圓頂藝術空間《無垠光陰之外》
▲新北市美術館圓頂藝術空間《無垠光陰之外》

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新北市美術館圓頂藝術空間《大雨健身房》

▲新北市美術館圓頂藝術空間《大雨健身房》

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新北市美術館圓頂藝術空間《COLO》

▲新北市美術館圓頂藝術空間《COLO》

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以新北特色作矩畫圓！陳子輇驚呼：每個人都可以當創作者

來到新美館另一頭的藝術街坊，第一檔進駐主題展覽則是「做圓making circle」，以跨領域創作者成為圓心，把新北特色當作矩來畫圓，展區內很多東西都是用圓和球的意象製作，像是戶外隕石家具，不僅是椅子，也可以是展覽的台座，還有植物變成的博物館供民眾體驗參觀。

新北市美術館戶外隕石家具可以是椅子，也可以是展覽台座。

▲新北市美術館戶外隕石家具可以是椅子，也可以是展覽台座。

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做圓計劃策展團隊成員梁懷志表示，《ADA》空間就佈滿各式各樣的線條，「想像圓的製造過程，球過來的時候就會有一個軌跡，圓的軌跡平常看是看不到的，整個做圓的展覽其實就是跟民眾互動」，陳子輇也分享對於《ADA》的球印象深刻，「我也是以我自己的舞蹈方式創作，每個人都可以當創作者，加上球到每個地方都會留下痕跡，是一個非常棒的體驗」。

新北市美術館做圓展覽《ADA》

▲新北市美術館做圓展覽《ADA》

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旅讀週曆影音節目：https://www.youtube.com/watch?v=exEAS0QE_n0

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