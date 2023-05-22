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東管處花現東海岸小旅行 藝術作品與自然美景相互輝映

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
東管處花蓮遊客中心邀藝術家創作，展示循環再生物創意作品。記者王思慧／攝影
東管處花蓮遊客中心邀藝術家創作，展示循環再生物創意作品。記者王思慧／攝影

觀光局東部海岸國家風景區最北端館舍為花蓮遊客中心，提供解說人員介紹旅遊資訊服務遊客，近日更新增藝術串連自然廊道，由藝術家以循環再生物創意燈飾作品，連接生態步道，欣賞大地藝術作品，搭配藍天白雲與無敵海景，可作為旅行第一站與中繼站。

花蓮遊客中心位於台11線北端，座落於海岸山脈山丘上，在展示室重新整修後，豐富呈現轄區內景點、旅遊資訊，以及東管處舉辦的年度觀光活動與運動賽事，還有多媒體互動式棲息動物生態解說設施，展現東海岸自然風貌。

花蓮遊客中心主任李枝花表示，近期邀請J工坊藝術家，在展場空間展示藝術品，作品利用生活中隨手可得的回收材料，包括紙箱、衛生紙軸、海邊撿的浮標、漁網及舊衣物等融入創作，做成鏡子與裝飾品，讓遊客發現循環回收再生創作能運用在生活中。

另外，在約10公頃遊客中心戶外園區，有環丘自然生態步道、多樣化動植物及蓮花池，只要登幾個台階就能看見無敵海景，在山丘上還有大地藝術節作品，非常適合拍美照打卡。

李枝花說，疫情解封後，旅遊活動回溫，因此東管處推出「花現東海岸 在地小旅行」活動，自即日起至7月31日舉辦，歡迎民眾攜伴或中小學校安排戶外教學。

遊客中心每周一至周四的上午10時及下午2時30分，各有1場次接受遊客預約或現場報名，有專業導覽人員帶領民眾探索園區戶外生態解說；透過展示室內各項設施，介紹東海岸特色旅遊景點及部落、生態等遊程資訊，更有在地藝術工作室限量免費苔球藝術DIY活動，讓遊客體驗東海岸之美。

東管處遊客中心戶外園區，有環丘自然生態步道、多樣化動植物及蓮花池，只要登幾個台階就能看見無敵海景。記者王思慧／攝影
東管處遊客中心戶外園區，有環丘自然生態步道、多樣化動植物及蓮花池，只要登幾個台階就能看見無敵海景。記者王思慧／攝影
東管處遊客中心每周一至周四的上、下午各有1場次接受遊客預約或現場報名，有專業導覽人員帶領民眾探索園區戶外生態解說。記者王思慧／攝影
東管處遊客中心每周一至周四的上、下午各有1場次接受遊客預約或現場報名，有專業導覽人員帶領民眾探索園區戶外生態解說。記者王思慧／攝影
東管處花蓮遊客中心位於台11線北端，座落於海岸山脈山丘上，生態步道可免費參觀。記者王思慧／攝影
東管處花蓮遊客中心位於台11線北端，座落於海岸山脈山丘上，生態步道可免費參觀。記者王思慧／攝影

花蓮 藝術家 衛生紙

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