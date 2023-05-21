每個餐期限8位！信義區高空餐廳預約制私人套餐 海洋星空投影搭配和牛海鮮

位於台北市信義區微風信義47樓的海鮮餐廳SEA TO SKY，今年夏天打造全新開放式廚房，並首次推出「全台北最高．主廚餐桌預約制私人套餐」。將海底星空影像投影至餐桌，與生蠔、魚子醬、海膽、松葉蟹、日本和牛等高級食材結合，獨家創造出沈浸式高空美食饗宴。

主廚餐桌預約制私人套餐緊扣品牌故事，以「漫步海洋星空SEA TO SKY」為主題，從首道前菜「海洋SEA」一路走過「蘊藏Preserve」、「淺灣Bayshore」、「潮汐Tidal」、「岩岸Rockyshore」、「旅途Journey」，直到最後的甜點「天空 SKY」。主廚團隊藉由料理敘事，融合各式頂級食材，帶領饕客以舌尖與味蕾開啟高空海岸旅行，讓每一道菜都與與投影意境相互映襯，營造出宛如置身於海底星空交錯的沈浸式用餐氛圍。

預約制私人套餐以當代料理風格為主。圖／SEA TO SKY提供。

「蘊藏Preserve／ 鮭魚、干貝、白甘」以瑰麗繽紛的擺盤，展現海洋蘊藏無限可能的美麗風貌。將鮭魚以番茄點綴，白甘柔嫩細緻，佐以紫蘇香氣及佛手瓜更為清香迷人；干貝配上葡萄及李子，雅致果香提升干貝鮮甜風味。保留海鮮入口後的清爽餘韻，甘甜而鮮美。

蘊藏Preserve ／ 鮭魚、干貝、白甘。圖／SEA TO SKY提供。

「潮汐Tidal／慢火烤鴨湯、松葉蟹」以中式料理結合法式澄清湯做法，將鴨骨爐烤後燉湯，鴨骨與蔬菜熬製2至3天後，以法式澄清湯手法呈現，鴨清湯的琥珀色湯底與松葉蟹鮮美香氣映襯，入口溫潤而甘美。湯品中的迷你鴨肉餃子，以傳統義大利麵食義大利餃（Ravioli）為發想，內餡以法式油封鴨手法製成，融彙中西菜式風格。

潮汐Tidal／慢火烤鴨湯、松葉蟹。圖／SEA TO SKY提供。

主菜「旅途Journey／日本和牛、稻香番薯、松露」採用日本熊本A5和牛，肉質鮮嫩豐美，油花分布均勻且入口即化，充分展現和牛豐腴美味。以地瓜泥製成的番薯搭配松露奶油，外表包覆紫地瓜粉，搭配煙燻酸奶增添不同口感層次。上方以爆米花呈現稻穗形象，展現巧思，猶如漫步於旅途中可見的稻穗與土地。

旅途Journey ／日本和牛、稻香番薯、松露。圖／SEA TO SKY提供。

全新開放式廚房設計以沁涼水藍色系象徵海水波紋與潮汐浪花，木質調沙色風格，如同在沙灘漫步。圖／SEA TO SKY提供。

SEA TO SKY主廚餐桌採預約制，每個餐期僅8個座位（最多可容納10位），於每週三、週五、週六，晚餐時段7點至9點半供應。預約制私人套餐共8道料理，套餐價格為每位6,000元+10%（需預付訂金）。4杯Wine Pairing每人另加1680元。