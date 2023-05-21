快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿千送百、打卡送清酒！串燒「沿岸一氣」插旗西湖商圈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
明太子雪花豬。圖／沿岸一氣提供
明太子雪花豬。圖／沿岸一氣提供

主打日式串燒的「沿岸一氣」，近期於台北西湖商圈開設首間門市。店內提供日式烤物、炸物、燉湯等和風餐點，適合上班族下班後小聚。為慶祝新店開幕，即日起至5月31日期間，消費滿千送百；6月18日前參與互動遊戲，有機會獲得「串燒1份」，另外參與打卡，還可獲贈月桂冠清酒一盅。

「一氣」在日文中具有「一口氣乾杯」的意思。「沿岸一氣」即代表希望成為顧客休憩的岸，並能在此將酒一乾而盡的意思。店址鄰近捷運西湖站，以黑橘配色作為裝飾色系。店內主打的日式串燒，提供醬燒、鹽烤兩種風味，單品價位約30～90元之間。包括「明太子五花豬」、「青蔥五花捲」、鹽烤鯖魚」、「香烤魷魚嘴」等品項，均為店家主打特色，另外「一氣本燒」為集結主廚推薦的海陸組合，原價585元，優惠價499元。

除了串燒之外，還有「鬼椒雞翅」、「一氣炸雞」等日式炸物，各為145、130元。另外還有「豚骨海鮮湯」、「蔬菜豚肉湯」等湯品，並且有多款特調飲品，讓聚餐民眾可以享受微醺時光。

為慶祝新店開幕，5月19日至5月31日期間，消費滿1,000元即贈100現金券；5月19日至6月18日，來店內用並與店員互動玩遊戲，獲勝即可抽籤獲取招待「串燒一份」，每桌限玩一次；5月19日至6月18日內用追蹤官方IG並參與打卡任務，即贈「月桂冠清酒」一盅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

少見的「香烤魷魚嘴」是店內特色商品之一。圖／沿岸一氣提供
少見的「香烤魷魚嘴」是店內特色商品之一。圖／沿岸一氣提供
除了串燒，也提供「鬼椒雞翅」等產品。圖／沿岸一氣提供
除了串燒，也提供「鬼椒雞翅」等產品。圖／沿岸一氣提供
「沿岸一氣」近期於台北西湖商圈正式開幕。圖／沿岸一氣提供
「沿岸一氣」近期於台北西湖商圈正式開幕。圖／沿岸一氣提供
「一氣本燒」包含6串招牌串燒及鹽烤鯖魚1隻，每份499元。圖／沿岸一氣提供
「一氣本燒」包含6串招牌串燒及鹽烤鯖魚1隻，每份499元。圖／沿岸一氣提供

延伸閱讀

火紅鳳凰花+廢墟大景！ 搶拍高雄熱門打卡「大湖番茄會社」 百年鳳凰木繁花盛開美景

粉懶們都衝了！再睡5分鐘三周年推「2款療癒飲品」 加碼爆萌「小咖造型餅乾」打卡就送

撞衫霜淇淋！打卡全家「草莓優格霜淇淋」吸4萬點讚　網歪樓「這麼說」

冰淇淋之神「CREMIA」進駐2商場！吃得到首推「麝香葡萄」，打卡最全口味就來這

相關新聞

獨／北市西湖市場「一番星拉麵」7月底熄燈 醬油拉麵掰了

拉麵愛好者的手腳要快了！位於台北西湖市場内的拉麵店「一番星 拉麵」宣告，因房東方面的考量，將於7月底停止營業。隨著消息出...

法料南霸天簡天才領銜 THOMAS.簡全新菜單展現輕盈之美

說到高雄的Fine Dining ，一定不能錯過THOMAS.簡法式餐廳，不但是許多高雄人心目中「最好吃的高雄法式餐廳」...

芒果厚醬貝果、黑鮪魚生吐司！好丘、島嶼創意新滋味

主打多樣化「鋪料生吐司」的「島嶼生吐司」，本季再度發揮創意，推出5款全新商品，其中還包含全台獨家的「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片...

奢華鹹香＋烏魚子粒！大師兄「烏魚子醬拌麵」新登場

自2017年發跡至今的「大師兄銷魂麵舖」，本季攜手飯店星級主廚，將台菜代表性的奢侈食材「烏魚子」入饌，推出「烏魚子醬拌麵...

每個餐期限8位！信義區高空餐廳預約制私人套餐 海洋星空投影搭配和牛海鮮

位於台北市信義區微風信義47樓的海鮮餐廳SEA TO SKY，今年夏天打造全新開放式廚房，並首次推出「全台北最高．主廚餐...

CITIZEN光動能潛水表換裝回歸 帥氣機能造型必備！

夏日到來，日系鐘表品牌CITIZEN以PROMASTER系列三款新色潛水表來因應，成為帥氣機能造型必備單品。帶有視覺清涼感的藍、綠配色，既能呼應這季的穿搭需求，更可以提供消費者各種水上運動的專業需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦