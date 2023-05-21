滿千送百、打卡送清酒！串燒「沿岸一氣」插旗西湖商圈

主打日式串燒的「沿岸一氣」，近期於台北西湖商圈開設首間門市。店內提供日式烤物、炸物、燉湯等和風餐點，適合上班族下班後小聚。為慶祝新店開幕，即日起至5月31日期間，消費滿千送百；6月18日前參與互動遊戲，有機會獲得「串燒1份」，另外參與打卡，還可獲贈月桂冠清酒一盅。

「一氣」在日文中具有「一口氣乾杯」的意思。「沿岸一氣」即代表希望成為顧客休憩的岸，並能在此將酒一乾而盡的意思。店址鄰近捷運西湖站，以黑橘配色作為裝飾色系。店內主打的日式串燒，提供醬燒、鹽烤兩種風味，單品價位約30～90元之間。包括「明太子五花豬」、「青蔥五花捲」、鹽烤鯖魚」、「香烤魷魚嘴」等品項，均為店家主打特色，另外「一氣本燒」為集結主廚推薦的海陸組合，原價585元，優惠價499元。

除了串燒之外，還有「鬼椒雞翅」、「一氣炸雞」等日式炸物，各為145、130元。另外還有「豚骨海鮮湯」、「蔬菜豚肉湯」等湯品，並且有多款特調飲品，讓聚餐民眾可以享受微醺時光。

為慶祝新店開幕，5月19日至5月31日期間，消費滿1,000元即贈100現金券；5月19日至6月18日，來店內用並與店員互動玩遊戲，獲勝即可抽籤獲取招待「串燒一份」，每桌限玩一次；5月19日至6月18日內用追蹤官方IG並參與打卡任務，即贈「月桂冠清酒」一盅。

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