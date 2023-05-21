慶祝經典牛仔褲150歲！LEVI'S邀NewJeans熱舞high翻派對
史上最出名也是最經典的牛仔褲「501」於150年前誕生，因此LEVI'S在全球不同市場都舉辦了盛大的慶祝派對，像是南韓找了「怪物新人」也是品牌大使的NewJeans勁歌熱舞high翻全場。而台灣則以沉浸式劇場表演呈現之外，邀請陳柏霖擔任「Mr. 501」現身，並同時曝光了由他擔任主角的春夏形象廣告。
在台灣的150周年慶典上，LEVI'S透過多種場域設計及互動內容，並以不同的舞蹈、特技雜耍、走秀以及現場樂團融合一場沉浸式劇場，讓參與的人都能感受到501®褲款蘊含的多重魅力。活動的最後，男星陳柏霖則化身Mr. 501，分享這史上最經典牛仔褲在他成長過程的故事，還提到「今年150周年的限定款式，都讓我再次看到501®的無限可能；雖然說穿501®不需要穿搭靈感也可以很有型，但新穎的設計，著實增添不少我在日常衣著的搭配性」。不僅如此，LEVI'S還在5月20日當天，曝光了與陳柏霖合作的形象廣告，滿滿帥照讓粉絲看了也心花怒放。
不同於LEVI'S在近期著重於經典褲款再詮釋，英倫時尚品牌AllSaints則將目光瞄準了戶外風格穿搭，讓人覺得意外。本以叛逆搖滾為號召的AllSaints在這季一改過往的框架，台灣做為亞熱帶島嶼的特殊氣候環境展開旅行故事體現潮流穿搭無限可能，重釋品牌形象。AllSaints還以陽明山背景，透過疊搭穿法展現機能造型：輕盈攜帶方便的連帽外套、輕薄透氣的夏威夷衫，經典印花設計單品做為點綴，混搭潮感山系穿搭，也讓人耳目一新。
另外，迎接夏季到來，就怕牛仔褲悶熱讓人穿不住，因此EDWIN以台灣奈米玉石纖維，結合獨家六角孔洞PK網眼布，打造出具有涼感機能的「冰河玉迦績褲」。具備輕薄、透氣、高彈力特色，更保有牛仔褲獨特水洗細節。同時EDWIN還在褲款的立釦、皮標、繡線等副料細節上亦採用淺藍色調，讓整體從視覺到體感皆享有沁涼氛圍，不論是搭配休閒鞋或是一件簡單的T恤，身處炎炎夏日，依然能保有時髦風範。
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