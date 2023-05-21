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FENDI by Marc Jacobs聯手洗版！安俞真、俏臀金都愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓流女團（G）I-DLE成員宋雨琦穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓流女團（G）I-DLE成員宋雨琦穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG

FENDI在Baguette包款推出25週年活動中發表，由暱稱「小馬哥」的紐約設計師Marc Jacobs創意打造的聯名限定系列，可以說是今年夏天最狂的時尚洗版穿搭首選！FENDI by Marc Jacobs系列，不僅是對紐約這座在流行文化歷史上佔有一席之地的城市致敬之作，大膽玩轉FENDI Roma logo圖案和品牌經典的設計，更傳遞出Marc Jacobs與FENDI的深厚友誼。

在全球社群媒體上，不僅擁有3.5億粉絲的美國名流金卡戴珊（Kim Kardashian）搶先整套上身，日本明星三吉彩花、韓國女子團體IVE的安俞真、（G）I-DLE的宋雨琦、李宰旭，以及台灣的曾之喬、范少勳等時尚名人，皆以系列新品，各自展現不同時尚型格。FENDI by Marc Jacobs系列運用誇張、厚底及超大廓形的設計，極具辨識度，在色彩的運用上更以摩登都會的黑白配色配襯鮮明的螢光，將天馬行空的創意變成新穎的時尚宣言，融合高級沙龍與街頭、紐約上城和下城的風格，讓現代生活裡的當代主題與濃厚的Y2K風情。

日本女星三吉彩花穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
日本女星三吉彩花穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星Bibi穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星Bibi穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星姜惠元穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星姜惠元穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Baguette包，備有多色與材質可選。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Baguette包，備有多色與材質可選。圖／FENDI提供
金卡達珊穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
金卡達珊穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星李宰旭穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星李宰旭穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星Bibi穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星Bibi穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星李多熙穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓星李多熙穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女子團體IVE的成員安俞真穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女子團體IVE的成員安俞真穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女子團體IVE的安俞真與台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女子團體IVE的安俞真與台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女子團體IVE的成員安俞真穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
韓國女子團體IVE的成員安俞真穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
金卡達珊穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
金卡達珊穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖／摘自藝人IG
FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列女款FENDI Domino白色帆布材質高筒籃球鞋採用兩層厚底設計。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列女款FENDI Domino白色帆布材質高筒籃球鞋採用兩層厚底設計。圖／FENDI提供

FENDI

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