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FENDI by Marc Jacobs聯手洗版！安俞真、俏臀金都愛
FENDI在Baguette包款推出25週年活動中發表，由暱稱「小馬哥」的紐約設計師Marc Jacobs創意打造的聯名限定系列，可以說是今年夏天最狂的時尚洗版穿搭首選！FENDI by Marc Jacobs系列，不僅是對紐約這座在流行文化歷史上佔有一席之地的城市致敬之作，大膽玩轉FENDI Roma logo圖案和品牌經典的設計，更傳遞出Marc Jacobs與FENDI的深厚友誼。
在全球社群媒體上，不僅擁有3.5億粉絲的美國名流金卡戴珊（Kim Kardashian）搶先整套上身，日本明星三吉彩花、韓國女子團體IVE的安俞真、（G）I-DLE的宋雨琦、李宰旭，以及台灣的曾之喬、范少勳等時尚名人，皆以系列新品，各自展現不同時尚型格。FENDI by Marc Jacobs系列運用誇張、厚底及超大廓形的設計，極具辨識度，在色彩的運用上更以摩登都會的黑白配色配襯鮮明的螢光，將天馬行空的創意變成新穎的時尚宣言，融合高級沙龍與街頭、紐約上城和下城的風格，讓現代生活裡的當代主題與濃厚的Y2K風情。
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