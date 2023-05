FENDI by Marc Jacobs聯手洗版！安俞真、俏臀金都愛

FENDI在Baguette包款推出25週年活動中發表,由暱稱「小馬哥」的紐約設計師Marc Jacobs創意打造的聯名限定系列,可以說是今年夏天最狂的時尚洗版穿搭首選!FENDI by Marc Jacobs系列,不僅是對紐約這座在流行文化歷史上佔有一席之地的城市致敬之作,大膽玩轉FENDI Roma logo圖案和品牌經典的設計,更傳遞出Marc Jacobs與FENDI的深厚友誼。

在全球社群媒體上,不僅擁有3.5億粉絲的美國名流金卡戴珊(Kim Kardashian)搶先整套上身,日本明星三吉彩花、韓國女子團體IVE的安俞真、(G)I-DLE的宋雨琦、李宰旭,以及台灣的曾之喬、范少勳等時尚名人,皆以系列新品,各自展現不同時尚型格。FENDI by Marc Jacobs系列運用誇張、厚底及超大廓形的設計,極具辨識度,在色彩的運用上更以摩登都會的黑白配色配襯鮮明的螢光,將天馬行空的創意變成新穎的時尚宣言,融合高級沙龍與街頭、紐約上城和下城的風格,讓現代生活裡的當代主題與濃厚的Y2K風情。 日本女星三吉彩花穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 韓星Bibi穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 韓星姜惠元穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Baguette包,備有多色與材質可選。圖/FENDI提供 金卡達珊穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 韓星李宰旭穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 韓星Bibi穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 韓星李多熙穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 韓國女子團體IVE的成員安俞真穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 韓國女子團體IVE的安俞真與台灣女星曾之喬穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 韓國女子團體IVE的成員安俞真穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG 金卡達珊穿戴FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列。圖/摘自藝人IG FENDI by Marc Jacobs 2023夏季聯名限定系列女款FENDI Domino白色帆布材質高筒籃球鞋採用兩層厚底設計。圖/FENDI提供